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Жилье в Almunecar, Испания

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дома
4
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 2 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$368,140
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Квартира 3 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 3 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$401,868
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Вилла в La Herradura, Испания
Вилла
La Herradura, Испания
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс, сочетающий авангардную архитектуру с уникальной природной с…
$2,27 млн
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Квартира 3 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 3 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$385,615
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$411,160
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Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$489,545
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Квартира 3 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 3 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$489,300
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Вилла 5 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Стильные виллы с панорамным видом на море в Ла-Эррадура, Гранада Ла-Эррадура — живописная пр…
$1,95 млн
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В АЛЬМУНЕКАРЕ 22 новых таунхауса в Альмунекаре, отделка высшего качества со…
$307,610
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В АЛЬМУНЕКАРЕ 22 новых таунхауса в Альмунекаре, отделка высшего качества со…
$342,434
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Вилла 4 комнаты в Almunecar, Испания
Вилла 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Экологичные виллы на берегу моря в Альмуньекаре с панорамным видом Новый проект находится в …
$2,13 млн
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