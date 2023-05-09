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Жильё возле озера в Португалии

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33 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
€ 285,000
Вилла 5 спален в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
€ 2,435,000
Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
€ 735,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 139 м²
€ 720,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
€ 960,000
Квартира 2 спальни в Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
€ 925,000
Квартира 1 спальня в Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
Количество спален 1
Площадь 92 м²
€ 895,000
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
€ 1,150,000
Дуплекс 3 спальни в Portela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Portela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
€ 1,090,000
Квартира 2 спальни в Sacavem, Португалия
Квартира 2 спальни
Sacavem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
€ 565,000
Квартира 1 спальня в Sacavem, Португалия
Квартира 1 спальня
Sacavem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Cruz Quebrada, Португалия
Квартира 2 спальни
Cruz Quebrada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
€ 485,000
Квартира 2 спальни в Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
€ 590,000
Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
€ 438,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
€ 799,000
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 635,000
Пентхаус 2 спальни в Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
€ 1,500,000
Квартира 2 спальни в Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 83 м²
€ 820,000
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
€ 550,000
Квартира 1 спальня в Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
Количество спален 1
Площадь 64 м²
€ 560,000
Дуплекс 3 спальни в Marvila, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 149 м²
€ 804,000
Дуплекс 2 спальни в Marvila, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
€ 604,000
Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
€ 518,000
Дуплекс 4 спальни в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
€ 1,760,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 76 м²
€ 510,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
€ 410,000
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 805,000
Квартира 4 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 4 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 4
Площадь 192 м²
€ 1,250,000
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
€ 660,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Центральный регион
Loule
Santa Maria Maior
Quarteira
Северный
Лагос
Sao Goncalo de Lagos
Cascais
Portimao
Misericordia
Албуфейра
Cascais e Estoril
Albufeira e Olhos de Agua
Мадейра
Olhao
Marvila
Лагоа и Карвоейру
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Порту
Sao Clemente

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на горы
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