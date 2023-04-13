Купить дом в Община Котор, Черногория

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569 объектов найдено
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Дом
Община Котор, Черногория
174 м²
€ 550,000
Продажа двухквартирного дома с общим садом, Доброта Площадь: 174м2 Спальни: 3 Ванные комн…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат
317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м. Участок: …
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат
130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 4 спальни
Загора, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Уютная каменная вилла, построенная в средиземноморском стиле с элементами из натурального ка…
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
274 м²
€ 2,500,000
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Дом 6 спален
Котор, Черногория
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Apartmanska kuca u Donjoj Lastvi 300m od mora Odlicna investicija,dobar potenci…
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 071 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Я продаю инвестиционный участок 1071 м2 с домом на первой линии в Доброте Продается дом пло…
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 210,000
D5-140. Уютный каменный дом на первой линии в ДобротеПродается дом общей площадью 86 м2 в ст…
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Дом 3 спальни
Община Котор, Черногория
168 м²
Количество этажей 5
€ 690,000
Этот красивый дом расположен в самом сердце старого города Котора, на очаровательной небольш…
Вилла
Прчань, Черногория
550 м²
2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря Эта старинная каменная вилла в…
Дом 10 комнат
Прчань, Черногория
10 Количество комнат
450 м²
€ 1,950,000
Старинная каменная вилла в Прчани, с богатой историей Дом состоит из 4-х этажей, включая ман…
Вилла 2 спальни
Загора, Черногория
130 м²
€ 560,000
Представляем новую потрясающую виллу в Загоре, очаровательном поселке, расположенном на гран…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
NUM 5150 Продается вилла, расположенная в живописном месте с захватывающим видом на залив…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Продаётся вилла, которая расположена в живописной локации, откуда открывается захватывающий …
Дом 7 комнат
Столив, Черногория
7 Количество комнат
260 м²
€ 315,000
Дом под реконструкцию на первой линии в Столив, площадь дома 260 кв.м., площадь участка 300…
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
На продажу предлагается роскошная вилла в не менее прекрасном городе Пераст, являющемся исто…
Вилла 3 спальни
Пераст, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
NUM Мы предлагаем на продажу роскошную виллу в столь же красивом городе Пераст, который явля…
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
147 м²
€ 550,000
В продаже просторный светлый дом с потрясающим видом на море в тихом поселке Боко Которского…
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
NUM 4969 Продается дом в городе Кавац с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 2…
Дом 6 комнат
Прчань, Черногория
6 Количество комнат
516 м²
€ 800,000
Просторная вилла расположена в Прчани, Боко-Которский залив, в 20 метрах от моря, вторая лин…
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
Продается дом в городе Кавач с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 280м2 и рас…
Дом
Котор, Черногория
337 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
D5-240. Дом с видом на море в Которе, СкальджариПродается шланг в Котор Скальджари, располож…
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
540 м²
2 Этаж
€ 1,750,000
Тиват, Лепетане – Дом на продажу на берегу моря Это дом площадью 540 кв.м расположен на перв…
Вилла 4 спальни
Загора, Черногория
210 м²
€ 510,000
Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в поселке Загора…
Вилла 5 спален
Бигово, Черногория
230 м²
€ 520,000
Дом в Бигово, недалеко от Тивата и Котора. Площадь дома составляет 230 м2, а площадь…
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Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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