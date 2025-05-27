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Дома с гаражом в Общине Котор, Черногория

Рисан
28
Прчань
142
Доброта
95
Котор
87
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54 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
На продажу предлагаем загородный дом с тремя спальнями в районе Муо, Котор. Площадь виллы…
$478,670
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Вилла в Дубралевина, Черногория
Вилла
Дубралевина, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 3/3
В продаже роскошный трехэтажный дом в Кримовице, всего в 8 километрах от Будвы и в 1,5 килом…
$506,696
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа Котор  № S324 Продается люксовая вилла в классическом стиле, дорогостоящая мебель и …
$1,62 млн
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа! Вилла в живописном месте Боко-Которского залива, Прчань. Вилла расположена всего…
$1,08 млн
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Дом в тихом месте, Прчан Продается двухэтажный дом площадью 123 м² с тремя спальнями. …
$291,653
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Вилла 7 комнат в Krimovice, Черногория
Вилла 7 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
На продажу предлагается великолепная вилла в поселке Кримовица, на Будванской Ривьере.  В…
$2,20 млн
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Дом 3 спальни в Dub, Черногория
Дом 3 спальни
Dub, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Продаётся новый дом в посёлке Дуб, Которская општина. Объект построен известной компанией…
$564,849
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Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 277 м²
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
$1,46 млн
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Дом 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Дом 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
House consists from ground floor where there are 2 bedrooms, living room, kitchen, bathroom …
$285,357
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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Дом 3 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 3 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Продаётся очаровательный дом в Ластве Грбальской, расположенный в живописной природной обста…
$174,177
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Дом 2 комнаты в Прчань, Черногория
Дом 2 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается старый каменный дом на первой линии от моря в историческом поселке Прчань. Дом …
$593,092
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Дом 5 комнат в Доброта, Черногория
Дом 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный дом с панорамным видом на Боко-Которский залив, район Шкаляри, г. Котор…
$1,02 млн
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Black Mount
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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Вилла 5 комнат в Kubasi, Черногория
Вилла 5 комнат
Kubasi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
wp:paragraph Продаётся великолепная вилла на берегу Адриатического моря в поселке Крымовица…
$583,021
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
House in a Quiet Location, Prčanj For sale: a two-story house with a total area of 123 m²…
$291,653
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Дом 2 спальни в Община Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Община Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Продажа 3040. Таунхаусы в посёлке Врановичи в районе поворота дороги на Бигово АКЦИЯ ПРИ П…
$248,804
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Дом 5 комнат в Krimovice, Черногория
Дом 5 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Продажа Кримовица 2170. Вилла, площадью 320 м2, расположена на участке площадью около 1500 м…
$1,41 млн
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Дом 8 комнат в Кавач, Черногория
Дом 8 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 8
Площадь 637 м²
Предлагаем на продажу уникальный многоквартирный дом с огромным участком в Каваче. Жилая пло…
$738,840
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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Вилла 6 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 6 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Площадь дома: 250 м2 + терраса 55 м2 Площадь земельного участка: 700 м2 Количество спален:…
$1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Загора, Черногория
Дом 4 комнаты
Загора, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается дом № S837. Вилла с тремя спальнями с бассейном, 2 ванными комнатами и большой гос…
$575,538
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Дом 9 комнат в Skaljari, Черногория
Дом 9 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Предлагаем прекрасный дом расположеный в Которе в поселении Шкаляри площадью 450 кв метров н…
$856,627
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Таунхаус в Прчань, Черногория
Таунхаус
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Part of an ancient stone house on the shore of the Bay of Kotor, located in the seaside vill…
$440,854
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First Realty
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Дом 5 комнат в Радановичи, Черногория
Дом 5 комнат
Радановичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Структура виллы: Кухня-гстиная; 4 спальни; 4 ванных; терраса на крыше 89 м2. Бассейн. Гараж.…
$470,817
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GATE Realty
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Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
$411,676
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Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$944,777
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Типы недвижимости в Общине Котор

виллы
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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