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Дома с бассейном в Общине Котор, Черногория

Рисан
28
Прчань
142
Доброта
95
Котор
87
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41 объект найдено
Дом 6 спален в Krimovice, Черногория
Дом 6 спален
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица. Трёх этажная вилла - миниотель с бассейно…
$454,792
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Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Дом 4 комнаты в Радановичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Радановичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Структура виллы: кухня-гостиная, 3 спальни, 2 санузла, 2 большие террасы. Дворик с зоной для…
$402,810
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 4 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Продается вилла с бассейном и с видом на море.Площадь виллы 450м2. Участок 445 м2 До м…
$542,375
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Доброта, Черногория
Дом 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный дом с панорамным видом на Боко-Которский залив, район Шкаляри, г. Котор…
$1,02 млн
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Black Mount
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English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом в Skaljari, Черногория
Дом
Skaljari, Черногория
Площадь 125 м²
Котор, Шкаляри Двухэтажный современный дом. Из каждого окна открывается потрясающий вид н…
$467,994
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Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A new settlement of 30 residential buildings, 6 km from the center of Tivat. All houses have…
$359,911
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First Realty
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная се…
$1,90 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Радановичи, Черногория
Дом 5 комнат
Радановичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Структура виллы: 3 этажа: кухня-гостиная, 4 спальни, 4 санузла, 3 большие террасы. Бассейн. …
$1,65 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Площадь 1 000 м²
Современная дизайнерская вилла с видом на море Кримовицы, Котор. 1000 м2 на участке 1150 м2…
$2,41 млн
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Дом 9 комнат в Skaljari, Черногория
Дом 9 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Предлагаем прекрасный дом расположеный в Которе в поселении Шкаляри площадью 450 кв метров н…
$856,627
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First Realty
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Дом 4 комнаты в Krimovice, Черногория
Дом 4 комнаты
Krimovice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Структура виллы: кухня-гостиная, 3 спальни, 1 санузел, 3 ванные, кладовая. 2 этажа. 4 террас…
$735,245
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GATE Realty
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Вилла 5 комнат в Morinj, Черногория
Вилла 5 комнат
Morinj, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу современную виллу площадью 360 кв метров с бассейном на крыше в Которс…
$762,177
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First Realty
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Дом 5 комнат в Krimovice, Черногория
Дом 5 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Вилла под ключ. Структура виллы: кухня-гостиная, 4 спальни, 1 санузел, 2 ванные. 2 этажа. Ба…
$675,266
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GATE Realty
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Таунхаус 4 комнаты в Кавач, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: Т…
$373,311
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GATE Realty
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Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
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Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Вилла в Боко-Которском заливе, поселок Моринь Вилла на первой линии моря, расположена в ж…
$729,133
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа. Роскошная вилла в Которском заливе. Современная резиденция с высококлассной отде…
$2,39 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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First Realty
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Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
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Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла 1 комната в Morinj, Черногория
Вилла 1 комната
Morinj, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продажа виллы в Боко-Которском заливе, поселок Моринь. Эксклюзивная вилла на первой линии…
$764,568
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Дом 4 комнаты в Krimovice, Черногория
Дом 4 комнаты
Krimovice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Площади и структура вилл: Все три виллы имеют 1 проект и планировку!!! Площадь дома: 160м…
$385,399
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GATE Realty
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Типы недвижимости в Общине Котор

виллы
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

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