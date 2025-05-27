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Таунхаусы в Общине Котор, Черногория

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28 объектов найдено
Таунхаус в Кавач, Черногория
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Таунхаус
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Современный, архитектурно спроектированный новый великолепный таунхаус с беспрепятственным п…
$474,420
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Таунхаус в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Бока Которская бухта, район Радановичи. Четырёх этажный таунхаус с бассейном, с тремя спальн…
Цена по запросу
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Таунхаус в Доброта, Черногория
Таунхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
For sale is an old stone house, with a total area of ​​140 sq.m, with a beautiful view of th…
$334,293
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First Realty
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Таунхаус в Община Котор, Черногория
Таунхаус
Община Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
🔥HOT OFFER 🔥Таунхаус, Подбре (Врановичи) Таунхаус в Pobrde — тихое и зеленое место, всего…
$146,124
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Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 3
Четырехэтажный таунхаус в жилом комплексе в Врановичах для вашего комфортного отдыха и прожи…
$341,995
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Таунхаус в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Таунхаус с бассейном в Ораховаце недалеко от Котора. Площадь дома составляет 150 м2, а площ…
$497,447
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Таунхаус в Lastva Grbaljska, Черногория
Таунхаус
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Таунхаус в клубном посёлке, Отдельная территория, бассейн, видеонаблюдение, Ландшафтный диза…
$293,044
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Таунхаус 6 комнат в Кавач, Черногория
Таунхаус 6 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$364,896
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Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 4
Двухэтажный таунхаус на первой линии в поселке Доброта, город Котор. Площадь таунхауса 156 м…
$1,63 млн
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Таунхаус в Доброта, Черногория
Таунхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
Предлагаем на продажу отремонтированный каменный дом площадью 232 м2 на первой линии от моря…
$1,31 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A new settlement of 30 residential buildings, 6 km from the center of Tivat. All houses have…
$359,911
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус в Bigova, Черногория
Таунхаус
Bigova, Черногория
Количество спален 3
Продается комфортабельный таунхаус на закрытой территории, недалеко от городов Тиват и Котор…
$409,358
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Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$387,861
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Прчань, Черногория
Таунхаус
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Part of an ancient stone house on the shore of the Bay of Kotor, located in the seaside vill…
$440,854
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Липцы, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Липцы, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Потрясающий каменный дом на берегу лучшего залива, Бока-Которская бухта, Липцы Предлагает…
$325,144
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Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
$411,676
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Таунхаус 4 комнаты в Кавач, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: Т…
$373,311
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
SPACIOUS TOWNHOUSE WITH POOL IN THE GREEN HILL RESORT, ORAHOVAC, KOTOR Area: 148 sqm 3 b…
$471,092
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Таунхаус 5 комнат в Кавач, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$293,023
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Таунхаус 3 комнаты в Pobrde, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Pobrde, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Townhouse #1 – 147 m2 – 245.000€ Townhouse #2 – 142 m2 – 245.000€ There is the possibili…
$263,012
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Агентство
First Realty
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Таунхаус в Радановичи, Черногория
Таунхаус
Радановичи, Черногория
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
$287,910
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Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$343,444
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 2
Ораховац - небольшой красивый поселок, расположенный недалеко от Пераста и Котора, в Которск…
$202,088
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Таунхаус 6 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 6 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
$460,312
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Таунхаус 4 комнаты в Bigova, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Bigova, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с бассейном и сауной в закрытом посёлке Расположение: Черногория, рядом с Тиватом,…
$384,055
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Агентство
Black Mount
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Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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Агентство
First Realty
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Таунхаус в Муо, Черногория
Таунхаус
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Каменный дом (таунхаус) на первой линии с собственным двором и парковкой, Муо, Котор. Дом …
$549,428
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Агентство
First Realty
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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