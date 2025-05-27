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Дома с видом на море в Общине Котор, Черногория

Рисан
28
Прчань
142
Доброта
95
Котор
87
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270 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
На продажу предлагаем загородный дом с тремя спальнями в районе Муо, Котор. Площадь виллы…
$478,670
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположение: пос. Доброта Площадь дома: 100 кв.м. Площадь дворика: 75 кв.м. + 25 кв.м. терр…
$676,408
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
$837,458
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу, состоящую из: 4 спален (каждая со своей ванной комнат…
$1,56 млн
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First Realty
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Дом 12 спален в Krimovice, Черногория
Дом 12 спален
Krimovice, Черногория
Количество спален 12
Площадь 245 м²
Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица. Трёх этажный дом Расстояние до моря 2км …
$217,601
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Дом в Skaljari, Черногория
Дом
Skaljari, Черногория
Площадь 133 м²
Дом 133 м2 состоит из трех отдельных квартир. Идеальная инвестиция для краткосрочной аренды.…
$284,116
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Вилла в Дубралевина, Черногория
Вилла
Дубралевина, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 3/3
В продаже роскошный трехэтажный дом в Кримовице, всего в 8 километрах от Будвы и в 1,5 килом…
$506,696
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа Котор  № S324 Продается люксовая вилла в классическом стиле, дорогостоящая мебель и …
$1,62 млн
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Дом 4 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 4
D11-002. Каменный дом недалеко от моря в Доброте, КоторПродается. Каменный дом с участком н…
$648,106
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Планировка дома: - на нижнем уровне расположен гараж и кладовая - на первом жилом уровне рас…
$483,149
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Дом 8 спален в Муо, Черногория
Дом 8 спален
Муо, Черногория
Количество спален 8
Площадь 440 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трехэтажный дом на первой линии у моря. Расстояние до м…
$1,78 млн
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Дом 6 спален в Krimovice, Черногория
Дом 6 спален
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица. Трёх этажная вилла - миниотель с бассейно…
$454,792
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Дом 3 комнаты в Кавач, Черногория
Дом 3 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
D4-350-2. Новый красивый проект двухэтажного таунхауса на 1 семью в КавачеПродается!  Уютный…
$361,375
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Расположение: пос. Ораховац Площадь виллы: 500 кв.м. Площадь участка: 500 кв.м. Кол-во спале…
$1,61 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
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First Realty
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Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
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Дом 4 комнаты в Муо, Черногория
Дом 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1686 Продается уютный дом на первой линии в Лепетане Локация: Тиват, Лепетане, пер…
$435,152
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Столив, Черногория
Вилла
Столив, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Трехэтажный дом на 1 линии моря в 2 шагах от пляжа. Отличная инвестиция! - Гараж в составе …
$509,990
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 139 м²
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
$450,939
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Вилла в Столив, Черногория
Вилла
Столив, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Трехэтажная вилла на 1 линии моря с гостевым домиком - отличный вариант как для собственного…
$1,72 млн
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Дом 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Дом 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Бока Которская бухта, район Коштаница.  Старинный трёх этажный дом на первой линии у моря Д…
$418,407
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Дом 6 комнат в Bigova, Черногория
Дом 6 комнат
Bigova, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается вилла в поселке Бигово, между Будвой и Тиватом. Вилла площадью 230м2 плюс госте…
$488,936
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Дом 4 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
D11-003. Лучшее предложение - Каменный дом в Доброте, Kotor   для продажи - дом, чья часть…
$309,092
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Red Feniks Montenegro
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Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Площадь 390 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трёх этажный дом на первой линии у моря Расстояние до м…
$1,73 млн
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Вилла 7 комнат в Krimovice, Черногория
Вилла 7 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
На продажу предлагается великолепная вилла в поселке Кримовица, на Будванской Ривьере.  В…
$2,20 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Красивая архитектура, тщательно продуманные планировка и интерьеры, ухоженный сад, изумитель…
$676,408
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Дом 3 спальни в Dub, Черногория
Дом 3 спальни
Dub, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Продаётся новый дом в посёлке Дуб, Которская општина. Объект построен известной компанией…
$564,849
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First Realty
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Продается каменный дом, на маленьком курорте Прчань, общей площадью 356 м2, который находитс…
$1,45 млн
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Дом 4 комнаты в Krimovice, Черногория
Дом 4 комнаты
Krimovice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Структура виллы: 3 спальни, кухня, гостиная, кабинет, 4 санузла. Удобства: на крыше больш…
$472,657
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GATE Realty
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Типы недвижимости в Общине Котор

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особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
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