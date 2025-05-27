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Дома с садом в Общине Котор, Черногория

Рисан
28
Прчань
142
Доброта
95
Котор
87
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30 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Дом в тихом месте, Прчан Продается двухэтажный дом площадью 123 м² с тремя спальнями. …
$291,653
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Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,71 млн
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VALUE.ONE
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
House in a Quiet Location, Prčanj For sale: a two-story house with a total area of 123 m²…
$291,653
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Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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Дом в Skaljari, Черногория
Дом
Skaljari, Черногория
Площадь 125 м²
Котор, Шкаляри Двухэтажный современный дом. Из каждого окна открывается потрясающий вид н…
$467,994
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Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A new settlement of 30 residential buildings, 6 km from the center of Tivat. All houses have…
$359,911
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First Realty
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Площадь 1 000 м²
Современная дизайнерская вилла с видом на море Кримовицы, Котор. 1000 м2 на участке 1150 м2…
$2,41 млн
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Дом 9 комнат в Skaljari, Черногория
Дом 9 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Предлагаем прекрасный дом расположеный в Которе в поселении Шкаляри площадью 450 кв метров н…
$856,627
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Morinj, Черногория
Вилла 5 комнат
Morinj, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу современную виллу площадью 360 кв метров с бассейном на крыше в Которс…
$762,177
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First Realty
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Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
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First Realty
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Предлагаем на продажу виллу в развитом районе Доброты площадью 210 кв метров. Вилла располож…
$1,31 млн
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First Realty
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Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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VALUE.ONE
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Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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First Realty
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Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,84 млн
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VALUE.ONE
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Дом 3 комнаты в Стрп, Черногория
Дом 3 комнаты
Стрп, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Приобретите семейный дом с бесконечным видом на Которский залив и дополнительным бонусом в в…
$381,785
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла 1 комната в Morinj, Черногория
Вилла 1 комната
Morinj, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продажа виллы в Боко-Которском заливе, поселок Моринь. Эксклюзивная вилла на первой линии…
$764,568
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Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Дом с действующим мини-отелем на первой береговой линии в старинном поселке Столив в Бока-Ко…
$1,15 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Пераст, Черногория
Вилла
Пераст, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь дома 136м2 на участке 150м2.Дом состоит из цокольного этажа, где находится большая г…
$837,921
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Дом 10 комнат в Муо, Черногория
Дом 10 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новое объявление в Прчане — идеально для сдачи в аренду!   Ищете недвижимость с больши…
$441,759
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 4/4
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$2,23 млн
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный красивый и уютный дом расположен в поселке Ораховац, тихом и живописном поселени…
$1,01 млн
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Дом в Donji Orahovac, Черногория
Дом
Donji Orahovac, Черногория
Площадь 72 м²
Продается дом в Ораховце, Которский залив, 72 м2 на участке 172 м2. Дом находится в тихом м…
$240,566
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Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
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Типы недвижимости в Общине Котор

виллы
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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