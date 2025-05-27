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Дома с видом на горы в Общине Котор, Черногория

Рисан
28
Прчань
142
Доброта
95
Котор
87
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87 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
На продажу предлагаем загородный дом с тремя спальнями в районе Муо, Котор. Площадь виллы…
$478,670
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First Realty
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Дом в Skaljari, Черногория
Дом
Skaljari, Черногория
Площадь 133 м²
Дом 133 м2 состоит из трех отдельных квартир. Идеальная инвестиция для краткосрочной аренды.…
$284,116
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа Котор  № S324 Продается люксовая вилла в классическом стиле, дорогостоящая мебель и …
$1,62 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
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First Realty
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Дом 6 комнат в Bigova, Черногория
Дом 6 комнат
Bigova, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается вилла в поселке Бигово, между Будвой и Тиватом. Вилла площадью 230м2 плюс госте…
$488,936
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Дом 1 спальня в Krimovice, Черногория
Дом 1 спальня
Krimovice, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Mala kuća u mirnom odmaralištu, bukvalno 10 minuta vožnje od Budve.Kuća ima dva nivoa, ukupn…
Цена по запросу
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First Realty
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Дом 4 комнаты в Радановичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Радановичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Структура дома: 1 этаж: кухня-гостиная, ванная комната; 2 этаж: 3 спальни, ванная комната, т…
$355,729
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GATE Realty
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Вилла 7 комнат в Krimovice, Черногория
Вилла 7 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
На продажу предлагается великолепная вилла в поселке Кримовица, на Будванской Ривьере.  В…
$2,20 млн
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Дом 3 спальни в Dub, Черногория
Дом 3 спальни
Dub, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Продаётся новый дом в посёлке Дуб, Которская општина. Объект построен известной компанией…
$564,849
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First Realty
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Дом 4 комнаты в Krimovice, Черногория
Дом 4 комнаты
Krimovice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Структура виллы: 3 спальни, кухня, гостиная, кабинет, 4 санузла. Удобства: на крыше больш…
$472,657
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GATE Realty
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Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 277 м²
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
$1,46 млн
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First Realty
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Дом 3 спальни в Пераст, Черногория
Дом 3 спальни
Пераст, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Локация: Пераст, Черногория Площадь дома: 160 кв. метров Площадь участка: 150 кв. метров …
$814,806
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First Realty
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Дом 2 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 2 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
До пляжа Яз 5 мин. на машине. До Будвы 5 км. Этажность -2. Второй этаж полностью реконструи…
$157,012
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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Дом 4 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 4 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Продается вилла с бассейном и с видом на море.Площадь виллы 450м2. Участок 445 м2 До м…
$542,375
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 комнат в Skaljari, Черногория
Дом 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Прчань, Котор Семейный дом 100 м2 на участке 557 м2 с 4 спальнями всего в 40 метрах от моря…
$382,265
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Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Эксклюзивная вилла первая линия моря Столив. Год постройки: 2025 Спальни: 5 Ванные комн…
$1,56 млн
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Дом 3 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 3 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Продаётся очаровательный дом в Ластве Грбальской, расположенный в живописной природной обста…
$174,177
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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Таунхаус 6 комнат в Кавач, Черногория
Таунхаус 6 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$364,896
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Вилла 5 комнат в Kubasi, Черногория
Вилла 5 комнат
Kubasi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
wp:paragraph Продаётся великолепная вилла на берегу Адриатического моря в поселке Крымовица…
$583,021
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Вилла 7 комнат в Кавач, Черногория
Вилла 7 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Количество этажей 3
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$497,586
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Дом 5 комнат в Доброта, Черногория
Дом 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Предлагаем на продажу аутентичный каменный дом на первой линии в Доброте площадью 166 кв мет…
$982,800
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First Realty
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Дом 2 спальни в Община Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Община Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Продажа 3040. Таунхаусы в посёлке Врановичи в районе поворота дороги на Бигово АКЦИЯ ПРИ П…
$248,804
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Дом 5 комнат в Krimovice, Черногория
Дом 5 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Продажа Кримовица 2170. Вилла, площадью 320 м2, расположена на участке площадью около 1500 м…
$1,41 млн
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Дом 2 спальни в Kubasi, Черногория
Дом 2 спальни
Kubasi, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Fantastic detached property under construction with amazing views. Situated in a quiet villa…
$270,908
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Дом 8 комнат в Кавач, Черногория
Дом 8 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 8
Площадь 637 м²
Предлагаем на продажу уникальный многоквартирный дом с огромным участком в Каваче. Жилая пло…
$738,840
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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Типы недвижимости в Общине Котор

виллы
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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