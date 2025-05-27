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Дома с террасой в Общине Котор, Черногория

Рисан
28
Прчань
142
Доброта
95
Котор
87
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103 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
На продажу предлагаем загородный дом с тремя спальнями в районе Муо, Котор. Площадь виллы…
$478,670
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Предлагается вилла на первой линии у моря, в поселке Столив. Вилла состоит из четырех этажей…
$986,464
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Дом 12 спален в Krimovice, Черногория
Дом 12 спален
Krimovice, Черногория
Количество спален 12
Площадь 245 м²
Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица. Трёх этажный дом Расстояние до моря 2км …
$217,601
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Дом 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Дом 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2162 ⠀ Продается уникальный старинный дом в Которе, Шкаляри  Дом полностью обновленн…
$614,550
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 8 спален в Муо, Черногория
Дом 8 спален
Муо, Черногория
Количество спален 8
Площадь 440 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трехэтажный дом на первой линии у моря. Расстояние до м…
$1,78 млн
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Дом 6 спален в Krimovice, Черногория
Дом 6 спален
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица. Трёх этажная вилла - миниотель с бассейно…
$454,792
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Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Муо, Черногория
Дом 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1686 Продается уютный дом на первой линии в Лепетане Локация: Тиват, Лепетане, пер…
$435,152
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Дом 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Бока Которская бухта, район Коштаница.  Старинный трёх этажный дом на первой линии у моря Д…
$418,407
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Дом 4 комнаты в Радановичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Радановичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Структура дома: 1 этаж: кухня-гостиная, ванная комната; 2 этаж: 3 спальни, ванная комната, т…
$355,729
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Krimovice, Черногория
Дом 2 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Описание Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица, деревня Вишнево. Новые дома от З…
$283,106
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Дом в тихом месте, Прчан Продается двухэтажный дом площадью 123 м² с тремя спальнями. …
$291,653
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Дом 5 спален в Прчань, Черногория
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается двухэтажный дом с прекрасным видом на море, в поселении Прчань, недалеко от города…
$373,818
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Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Площадь 390 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трёх этажный дом на первой линии у моря Расстояние до м…
$1,73 млн
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Дом 4 комнаты в Krimovice, Черногория
Дом 4 комнаты
Krimovice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Структура виллы: 3 спальни, кухня, гостиная, кабинет, 4 санузла. Удобства: на крыше больш…
$472,657
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Дом в посёлке Прчань, Боко-Которская бухта. Из окон и с террас этого дома открывается потряс…
$259,596
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Дом 4 комнаты в Радановичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Радановичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Структура виллы: кухня-гостиная, 3 спальни, 2 санузла, 2 большие террасы. Дворик с зоной для…
$402,810
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,71 млн
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VALUE.ONE
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Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Предлагается красивый двухэтажный дом площадью 265 м2 в Доброте, на берегу Которского залива…
$1,02 млн
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Дом 2 комнаты в Прчань, Черногория
Дом 2 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается старый каменный дом на первой линии от моря в историческом поселке Прчань. Дом …
$593,092
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Муо, Черногория
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Продается трехэтажный дом в поселке Муо, в трех километрах от города Котор. Дом общей площад…
$591,878
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
House in a Quiet Location, Prčanj For sale: a two-story house with a total area of 123 m²…
$291,653
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Дом c видом на море в Которе В красивом удаленном от городской суеты местечке Прчань, которо…
$519,191
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Дом 4 спальни в Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Старинный четырёхэтажный каменный особняк на первой лин…
$1,70 млн
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Дом 3 комнаты в Krimovice, Черногория
Дом 3 комнаты
Krimovice, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Вилла в 2 этажа. 1 этаж: кухня-гостиная, прихожая, санузел. 2 этаж: 2 спальни, санузел. Боль…
$262,587
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Skaljari, Черногория
Дом 3 спальни
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Описание: Бока Которская бухта, район Кавач. Четырёх этажный дом. Расстояние до моря 1200м. …
$378,404
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Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Котор

виллы
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
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с видом на море
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