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Виллы в Общине Котор, Черногория

Рисан
13
Прчань
68
Доброта
53
Котор
35
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356 объектов найдено
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположение: пос. Доброта Площадь дома: 100 кв.м. Площадь дворика: 75 кв.м. + 25 кв.м. терр…
$676,408
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
$837,458
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Вилла в Вишнево, Черногория
Вилла
Вишнево, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
wp:paragraph Мечта на берегу Адриатического моря! Продаётся вилла в закрытом поселке Крымов…
$415,075
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Комфорт и роскошь в одном из самых прекрасных уголков Черногории! Представляем вашему вниман…
$1,03 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 5
В тихом местечке Кримовица, в 9 км от Будвы, продается вилла с прекрасным видом на море. Вил…
$2,73 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу, состоящую из: 4 спален (каждая со своей ванной комнат…
$1,56 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Предлагается вилла на первой линии у моря, в поселке Столив. Вилла состоит из четырех этажей…
$986,464
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Вилла в посёлке Ораховац - 3 спальни, уютный, зеленый садик До моря 100м. Площадь виллы: 110…
$369,019
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Эта вилла  в пос. Доброта - каменный, отреставрированный дом с 4 спальнями и своим причалом …
$1,30 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 507 м²
Жилая площадь: 507 м2 Жилых комнат: 2 Спален: 6 Ванных комнат: 6 Вид на море – из всех спале…
$1,74 млн
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Вилла в Загора, Черногория
Вилла
Загора, Черногория
Количество спален 4
Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в поселке Загора…
$528,538
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Вилла в Дубралевина, Черногория
Вилла
Дубралевина, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 3/3
В продаже роскошный трехэтажный дом в Кримовице, всего в 8 километрах от Будвы и в 1,5 килом…
$506,696
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Двухэтажный, аккуратный домик с прекрасным садиком всего в 2 минутах ходьбы от моря. В пешей…
$509,990
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Monteonline
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Вилла 17 комнат в Столив, Черногория
Вилла 17 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 17
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 731 м²
Роскошный средиземноморский комплекс, состоящий из виллы первой линии и мини-отеля в Столиве…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 500 м²
Великолепная вилла в поселке Скаляри города Котор, вдали от городской суеты, в окружении зел…
$838,946
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Adria Stone
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Вилла 4 комнаты в Котор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 526 м²
Площадь виллы: 526 м2 Площадь двора и террас: 330 м2 Бассейн: 70 м2 Спальни: 4 Ванные ко…
$6,66 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 7 комнат в Kostanjica, Черногория
Вилла 7 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Жилая площадь: 235 м2Площадь земли: 400 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 3гаражВилла в средиземно…
$920,603
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла 7 комнат в Котор, Черногория
Вилла 7 комнат
Котор, Черногория
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 510 м²
Площадь: 510 м2 (450 м2 + чердак 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажи: 3 + чердак Г…
$1,97 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Планировка дома: - на нижнем уровне расположен гараж и кладовая - на первом жилом уровне рас…
$483,149
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Monteonline
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Property Description Которский залив, Прчань — Новая ви…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Площадь 497 м²
Вилла в посёлке Прчань - это четырехэтажное имение с 4 спальнями, большим садом, бассейном, …
$4,70 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 193 м²
Десять вилл, каждая из которых  -   с тремя спальнями, своим садиком на 1 линии в элитном ко…
$1,30 млн
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$894,336
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Расположение: пос. Ораховац Площадь виллы: 500 кв.м. Площадь участка: 500 кв.м. Кол-во спале…
$1,61 млн
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Агентство
Monteonline
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Ораховац - прекрасное место для семейного отдыха. Он предлагает множество удобств, включая п…
$246,943
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Monteonline
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,54 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
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First Realty
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Площадь 497 м²
Продается прекрасная каменная вилла в гроде Котор, в поселке Прчань. Дом состоит из подземн…
Цена по запросу
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Adria Stone
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Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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