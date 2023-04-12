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Купить недвижимость в периферийная единица Салоники, Греция

Drymos
39
Agia Triada
33
Неа-Миханьона
31
Agios Pavlos Municipal Unit
29
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
26
Chalcedon
25
Municipal unit of Efkarpia
25
Chortiatis
24
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2 459 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Nea Plagia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 125,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 129 м² 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Коттедж 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 112 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3882 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 255.000 . Это 112 кв. …
Дом 4 спальнив triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 3 спальнив Tagarades, Греция
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат 175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Дом 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 ванных комнат 235 м²
€ 670,000
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 142 м² 9 Этаж
€ 550,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат 73 м² 9 Этаж
€ 300,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спаленв Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спаленв Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 260,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьм…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 148,000
Продается квартира площадью 71 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 2 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Дом 2 спальнив Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

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