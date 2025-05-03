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Жильё в Ломянках, Польша

квартиры
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дома
8
11 объектов найдено
Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Этаж 1/3
Отдельно стоящий, 3-этажный дом общей площадью 303 м2 (полезная площадь 262 м2, гараж 31 м2 …
$783,331
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Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Продается дом, расположенный в Łomianki на улице Kolejowa. Дом расположен на участке площадь…
$342,943
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Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
for sale a three -room apartment, with an area of ​​59.3 m2 in Łomianki Dolne. Apartment   I…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Дом 9 комнат в Ломянки, Польша
Дом 9 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 647 м²
Этаж 1/1
Продается роскошный дом в престижном районе Łomianki – Dąbrowa. Участок 1674 м² с ухоженным …
$1,39 млн
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Дом 8 комнат в Ломянки, Польша
Дом 8 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Продается просторный 8-комнатный дом площадью 300 м², расположенный на участке 592 м² в райо…
$392,426
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Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Продается 3-комнатная квартира в Łomianki на ul. Wiślana.  Квартира двусторонняя, солнечная,…
$192,852
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Дом 5 комнат в Ломянки, Польша
Дом 5 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается уютный 5-комнатный дом площадью 168 м² с садом и гаражом в центре Łomianki, на ули…
$443,885
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Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Дом площадью 190 м² с просторным гаражом площадью 40 м² и ухоженным садом расположен в прест…
$665,474
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Дом 5 комнат в Ломянки, Польша
Дом 5 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 349 м²
Этаж 1/2
Продается уютный дом в Łomianki, Dąbrowa Leśna. Построен в 1997 году, отделка завершена в 20…
$388,961
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Квартира 4 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 4 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Продается просторная 4-комнатная квартира площадью 110,56 м² в охраняемом комплексе Tęcza в …
$252,917
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1
Продаётся односемейный жилой дом, расположенный на земельном участке площадью 685 м2 площадь…
$375,782
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