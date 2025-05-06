Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Гданьск
  4. Жилая

Жильё в Гданьске, Польша

квартиры
100
102 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
For sale a 2-room apartment in a historic building in the historic place of Gdańsk. The s…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
A cozy 2-room apartment with a balcony of the sea Gdańsk is the address of relaxation and …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/4
✅ GRANDED, Optimally designed investment apartments with an area starting from 25 M ² ✅ Ho…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Преимущества: Поселение в непосредственной близости от Старого города, в то же время в тихом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Двухпортовое соглашение в КАМИНЕ 1958 года в КОРОЛЕ ГДАНСОВ
$515,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
2-room apartment with a balcony in one of the most popular locations among Gdańsk residents.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гданьск, Польша
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
For sale a 2-room apartment with a mezzanine in a historic building in the historic place of…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
Количество этажей 2
The investment is 38 premises like „ apartments for rent ” with areas of up to 29 sq m. Thes…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
2-Pok. Apartment   with a balcony ✅ZR ó optimally designed interactions of the monotonic …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/4
✅ GRANDED, Optimally designed investment apartments with an area starting from 25 M ² ✅ Ho…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 2 комнаты в Гданьск, Польша
Студия 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Преимущества: Квартира расположена в 3 минутах ходьбы от Марины Яхтовой в тихой части Шродми…
$191,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Преимущества: Это самое роскошное место Гданьска, доступное только для требовательных гостей…
$872,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гданьск, Польша
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
For sale a 2-room apartment with a mezzanine in a historic building in the historic place of…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/4
✅ GRANDED, Optimally designed investment apartments with an area starting from 25 M ² ✅ Ho…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Полностью меблированная и оборудованная квартира с 20-метровым балконом, с уникальным видом …
$290,566
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 5 комнат в Гданьск, Польша
Квартира 5 комнат
Гданьск, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/4
2-Pok. Apartment   with a balcony ✅ZR ó optimally designed interactions of the monotonic …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Две независимые квартиры, всего в 50 метрах от пляжа в Гданьске-Бжези
$422,762
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Neo Jasień is an investment in Gdańsk Dekpol Developer. Evils are marked by the closeness of…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира в Гданьск, Польша
Квартира
Гданьск, Польша
Площадь 67 м²
Для продажи продуктов питания и монопольного сна в стойкости - готовый бизнес с высокой став…
$502,344
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
A cozy 2-room apartment with a balcony of the sea Gdańsk is the address of relaxation and …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
A cozy 2-room apartment with a balcony of the sea Gdańsk is the address of relaxation and …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 3/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Neo Jasień is an investment in Gdańsk Dekpol Developer. Evils are marked by the closeness of…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Гданьске, Польша

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти