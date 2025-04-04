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Жильё в Жешув, Польша

квартиры
25
27 объектов найдено
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 1
Описание недвижимости Аренда: Новый рядный дом с садом на окраине Жешува РАСПОЛОЖЕНИЕ: Самы…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 3
Описание недвижимостиPańska Park – апартаменты в тихом районе Жешува, английская версия ниже…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта недвижимости Аренда офисного помещения в центре Жешува с двумя БЕСПЛАТНЫМИ …
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 6
Opis nieruchomości Сдается в аренду коммерческое помещение на первом этаже с большими окнами…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1
Описание недвижимости Медицинские кабинеты в аренду в Parkowa Estate, Жешув Агентство недви…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 4/12
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта Предложение о продаже торгового и сервисного помещения в здании Respan, рас…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1/7
Описание объекта недвижимости Продается очень ухоженная 64-м…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта недвижимости на английском языке нижеZ przyjemnością przedstawiamy Państwu …
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 2/2
Opis nieruchomości Предметом объявления является полностью оборудованное помещение, приспосо…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Opis nieruchomości Предметом рекламы является коммерческое помещение, расположенное в самом …
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 2
Описание объектаПродается уникальная квартира с садом по ул. Квятковского - готово к заселен…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1/15
Opis nieruchomości Представляю вам офисное помещение в аренду, расположенное в самом центре …
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 2/4
Описание недвижимости Отремонтированная двухкомнатная квартира площадью 44 квадратных метра …
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 3
Opis nieruchomości Продается коммерческое помещение с окнами и мезонином, расположенное в зд…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 3
Описание недвижимостиСдается в аренду квартира76м2 на ул.Любельской!Английская версия нижеВы…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 7
Описание недвижимости Сдается современная квартира площадью 75 м² на ул. Любельской в ​​Жешу…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 3/6
Описание недвижимости (английская версия ниже)Об инвестиции:Pańska Park — это современная ин…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта недвижимости на английском языке нижеLOKALIZACJA, KTÓRA INSPIRUJE: Два бизн…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1
Opis nieruchomości Сдается в аренду коммерческое помещение площадью 360 м2. Спуск по лестниц…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 2/15
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 6
Описание недвижимости Аренда офисного помещения – Parkowa Estate, Жешув Просторное и соврем…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 6
Описание недвижимости Сдается современная квартира площадью 75 м² на ул. Любельской в ​​Жешу…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 6/6
Описание объекта недвижимостиАНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ МЫ НЕ СОБИРАЕМ КОМИССИИ Паньска Парк – это со…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 7
Описание объекта недвижимости (Английская версия ниже) Сдает…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Продается коммерческое помещение с окнами и мезонином, расположенное в…
Цена по запросу
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Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 4/12
Opis nieruchomości Этот потрясающий вид может стать вашей повседневной жизнью! Я предлагаю в…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Жешув, Польша

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