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Жильё в gmina Rokietnica, Польша

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17 объектов найдено
Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 124 м²
Солнечный, современный дом в отличном месте! Я приглашаю вас ознакомиться с предложением про…
$224,506
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Квартира в Sobota, Польша
Квартира
Sobota, Польша
Площадь 95 м²
Исключительное расположение в тихом и очаровательном районе с прекрасным видом. Вокруг много…
$193,143
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Дом в Kobylniki, Польша
Дом
Kobylniki, Польша
Площадь 200 м²
Я хотел бы представить вам отдельно стоящий дом на очень просторном и хорошо развитом участк…
$359,366
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Дом в Kobylniki, Польша
Дом
Kobylniki, Польша
Площадь 118 м²
Продается дом для одной семьи, расположенный в Напачанье, на улице Здрожова. Здание находитс…
Цена по запросу
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Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 174 м²
Продажа дома в Рокиетнице на улице Выспянского – отличное предложение для инвестора – 2 отде…
Цена по запросу
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 12 700 м²
Я предлагаю на продажу землю площадью 1,27 га, расположенную в Мровине, в муниципалитете Рок…
$216,926
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Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 5 755 м²
Места в Мровино около Познани. Вторая строительная линия на улице Тарновской, от доступной к…
$274,425
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Квартира в Rokietnica, Польша
Квартира
Rokietnica, Польша
Площадь 106 м²
Зеленый Горное поселение Напачанье представляет собой комплекс из 20 зданий (40 помещений) в…
$195,756
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Квартира в Kiekrz, Польша
Квартира
Kiekrz, Польша
Площадь 1 548 м²
Продается привлекательно расположенный участок в Кикерце, во второй линии здания на улице Кь…
Цена по запросу
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Квартира в Rogierowko, Польша
Квартира
Rogierowko, Польша
Площадь 600 м²
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Цена по запросу
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Квартира в Kobylniki, Польша
Квартира
Kobylniki, Польша
Площадь 14 731 м²
Чуть ниже Познани – недалеко от развязки S11, и в то же время в непосредственной близости от…
$874,384
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Дом в Kiekrz, Польша
Дом
Kiekrz, Польша
Площадь 123 м²
Дом Познани является пристанищем для тех, кто хочет дышать от шума большого города. В то же …
$261,096
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 108 м²
Я представляю вам дом в здании-близнеце, с участком в Рокиетнице
$258,744
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Дом в Kobylniki, Польша
Дом
Kobylniki, Польша
Площадь 205 м²
Уникальный дом с красивым садом в Кобылниках
Цена по запросу
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 257 м²
Я приглашаю вас в уникальное здание, окруженное бронзой, среди односемейных зданий, располож…
$1,10 млн
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 172 м²
Очаровательный, элегантный и функциональный дом ждет новых владельцев. Вкусно завершено с ис…
$373,264
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 124 м²
Солнечный, современный дом во всемирной локализации! Я приглашаю вас ознакомиться с предложе…
$224,506
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Параметры недвижимости в gmina Rokietnica, Польша

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