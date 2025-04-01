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Жильё в Отвоцк, Польша

квартиры
3
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Отвоцк, Польша
Квартира 3 комнаты
Отвоцк, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Продается 3-комнатная двухуровневая квартира в Otwock, на последнем этаже 3-этажного дома, р…
$249,541
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Квартира 6 комнат в Отвоцк, Польша
Квартира 6 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Продается просторная 6-комнатная двухуровневая квартира площадью 120 м² в центре Otwocka, на…
$297,306
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Дом 7 комнат в Отвоцк, Польша
Дом 7 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
Продается дом с потенциалом – 380 м² на участке 2640 м² в Otwock   Этот дом был построен в 2…
$390,309
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Квартира 3 комнаты в Отвоцк, Польша
Квартира 3 комнаты
Отвоцк, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Продается новая 3-комнатная квартира 55 м² в Otwock, ul. Danuty.  Квартира двусторонняя, све…
$208,664
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Дом 5 комнат в Отвоцк, Польша
Дом 5 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Этаж 1/1
Продается уникальный дом в тихом районе Отвоцка. Это современный дом, построенный из перфори…
$368,098
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов