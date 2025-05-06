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Жильё в Поморском воеводстве, Польша

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164 объекта найдено
Коттедж 6 спален в Jankowo Gdanskie, Польша
UP UP
Коттедж 6 спален
Jankowo Gdanskie, Польша
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Дом в районе леса и сада, в 15 км от моря, сельская среда с 20 мин. выходом в центр Гданьска…
$672,917
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Дом в Поморское воеводство, Польша
Дом
Поморское воеводство, Польша
Площадь 300 м²
Приглашаем Вас открыть для себя недвижимость – дом VERTEX – современное поместье, спроектиро…
$1,27 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Реда, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Реда, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/3
3-room 2-level apartment with a large terrace and balcony for the family next to the forest …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Четырехкомнатная квартира в закрытом поместье
$423,640
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
For sale a 2-room apartment in a historic building in the historic place of Gdańsk. The s…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
A cozy 2-room apartment with a balcony of the sea Gdańsk is the address of relaxation and …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/4
✅ GRANDED, Optimally designed investment apartments with an area starting from 25 M ² ✅ Ho…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Преимущества: Поселение в непосредственной близости от Старого города, в то же время в тихом…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Преимущества: Просторная, хорошо устроенная, трехсторонняя квартира с уникальным видом на мо…
$312,434
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Двухпортовое соглашение в КАМИНЕ 1958 года в КОРОЛЕ ГДАНСОВ
$516,311
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
Surrounded by the forest, on a gently sloping slope, a housing estate is being built other t…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 143 м²
Дом в Шериф-Строительство в Локализации
$608,982
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Сопот, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Сопот, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Прекрасная двухуровневая квартира в самом центре Sopota! Уникальная квартира в самом цент…
$452,071
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Квартира 1 комната в Хел, Польша
Квартира 1 комната
Хел, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó W an…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Современная локация в КАМЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
$308,463
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Хел, Польша
Квартира 2 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó W an…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
2-room apartment with a balcony in one of the most popular locations among Gdańsk residents.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Хел, Польша
Квартира 2 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó W an…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Румя, Польша
Квартира 4 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гданьск, Польша
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
For sale a 2-room apartment with a mezzanine in a historic building in the historic place of…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
Количество этажей 2
The investment is 38 premises like „ apartments for rent ” with areas of up to 29 sq m. Thes…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
2-Pok. Apartment   with a balcony ✅ZR ó optimally designed interactions of the monotonic …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Сопот, Польша
Квартира 4 комнаты
Сопот, Польша
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Преимущества:
$511,015
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 3 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
3-room apartment with a balcony for a family at the border with Gdynia. Comfort and mode…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/4
✅ GRANDED, Optimally designed investment apartments with an area starting from 25 M ² ✅ Ho…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 2 комнаты в Гданьск, Польша
Студия 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Преимущества: Квартира расположена в 3 минутах ходьбы от Марины Яхтовой в тихой части Шродми…
$191,962
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 136 м²
ПОСТАНОВЛЕНИЕ В МОРСКИХ ТОВЕРАХ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЕРВЕИЛЛАНТНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ТОЛЬКО В ТРЕХ МЕСТАХ
$1,69 млн
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