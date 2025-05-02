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Жильё в Гливице, Польша

квартиры
15
15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Уникальное место на карте Гливице - хорошо связанное с остальной частью города, прежде всего…
$109,548
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Этаж 1/4
Описание объекта недвижимости(английская версия ниже)Приглашаем Вас ознакомиться с предложен…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Описание объекта Вы ищете идеальное место для строительства дома своей мечты? Предлагаем уча…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Количество этажей 1
Opis nieruchomości Современный дом в интимном месте! Эксклюзивное предложение, только на Est…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Три рабочих помещения продаются целиком в центре Гливице! Предложение …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Этаж 2/3
Описание объекта недвижимости Уникальное место на карте Глив…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Этаж 2/3
Описание объекта недвижимости Уникальное место на карте Глив…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Мурапол Осиедле Сафирове расположился на нетронутом и богатом растительностью участке, сердц…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Этаж 1/2
Opis nieruchomości Я хотел бы пригласить вас совершить путешествие по исключительной квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Параметры недвижимости в Гливице, Польша

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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