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Жильё в gmina Lesznowola, Польша

дома
6
8 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Kolonia Warszawska, Польша
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Дуплекс 5 комнат
Kolonia Warszawska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Дуплекс 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
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Дом 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дом 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Дома строятся с фокусом исключительно на качественные материалы, поэтому вы можете быть увер…
$205,748
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Дом 4 комнаты в Stefanowo, Польша
Дом 4 комнаты
Stefanowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Уютный жилой комплекс с большим потенциалом, сочетающий в себе очарование тихого района с уд…
$202,280
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Дуплекс 5 комнат в Мысядло, Польша
Дуплекс 5 комнат
Мысядло, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Предлагаемый дом - два этажа. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, кухн…
$345,997
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Квартира 3 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 3 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Продается 3-комнатная квартира с 2 террасами и лоджией в самом центре Piaseczno, на улице Tu…
$225,372
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Дуплекс 5 комнат в Лешноволя, Польша
Дуплекс 5 комнат
Лешноволя, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
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Квартира 3 спальни в Замене, Польша
Квартира 3 спальни
Замене, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Продаются 1/2/3/4/5 комнатные квартиры площадью от 26.1м2 до 104.29м2 в новом жилом комплекс…
$93,273
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Параметры недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

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