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Жильё в gmina Myslenice, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира в Мысленице, Польша
Квартира
Мысленице, Польша
Opis nieruchomości Продается просторный дом, расположенный на участке 12 соток в Мысленице! …
Цена по запросу
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Квартира в Glogoczow, Польша
Квартира
Glogoczow, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Продается прекрасный дом площадью почти 500 м2, расположенный на участке …
Цена по запросу
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Квартира в Glogoczow, Польша
Квартира
Glogoczow, Польша
Количество этажей 1
Описание недвижимости Просторный дом с красивым садом и отдельно стоящим гаражом на две маши…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Myslenice, Польша

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