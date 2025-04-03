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Жильё в gmina Prazmow, Польша

дома
3
4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с террасой, с гаражом, с садом в Los, Польша
Вилла 4 комнаты с террасой, с гаражом, с садом
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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Вилла 4 комнаты с Вид на природу в Los, Польша
Вилла 4 комнаты с Вид на природу
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
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Вилла 6 комнат с Вид на природу в Los, Польша
Вилла 6 комнат с Вид на природу
Los, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Willa Karolina VIII is a comfortable single-storey house with the possibility of adapting th…
$519,508
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Квартира в Wola Prazmowska, Польша
Квартира
Wola Prazmowska, Польша
Opis nieruchomości РАСПОЛОЖЕНИЕ: Продается группа земельных участков, расположенных в живопи…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Prazmow, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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