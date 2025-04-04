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Жильё в Гдыня, Польша

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22 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
Surrounded by the forest, on a gently sloping slope, a housing estate is being built other t…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 136 м²
ПОСТАНОВЛЕНИЕ В МОРСКИХ ТОВЕРАХ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЕРВЕИЛЛАНТНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ТОЛЬКО В ТРЕХ МЕСТАХ
$1,67 млн
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Etalon Estate Group
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 250 м²
Продается: отдельно стоящий дом в престижном районе Гдыня - Редлоуо Мы приглашаем вас ознако…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 2 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 2
Площадь 53 м²
# Когда ты рядом с пляжем
$234,960
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Etalon Estate Group
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Квартира в Гдыня, Польша
Квартира
Гдыня, Польша
Площадь 11 054 м²
Группа под контролем служб
$2,01 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 2 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Квартира в центре Гдыни оборудована высоким стандартом, готова к входу или аренде
$325,390
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Etalon Estate Group
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 143 м²
Дом в Шериф-Строительство в Локализации
$601,121
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Только в нашем предложении!
$168,314
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Трехкомнатная квартира в жилом блоке возле СКМ Лесчинки - ул. Млинская 3
$156,553
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Etalon Estate Group
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Дом 5 комнат в Гдыня, Польша
Дом 5 комнат
Гдыня, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Продажа: отдельно стоящий дом в Бояно, в 10 км от Гдыни!Размер недвижимости: 172,86 м2 Разме…
$287,493
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 79 м²
ВАКАЦИОННЫЙ АПАРТАМЕНТ 100 МЕТЕРОВ БИЧ
$784,071
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Etalon Estate Group
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Пентхаус 5 комнат с балконом, в центре города, с видом на город в Гдыня, Польша
Пентхаус 5 комнат с балконом, в центре города, с видом на город
Гдыня, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/7
The P4 project, which will be built at the Dmieście in Gdynia, is a 7-storey building, in wh…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Уникальная двухэтажная квартира с видом на Гданьский залив. (Английская версия ниже)
$1,34 млн
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Etalon Estate Group
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 205 м²
Удобный частный дом с садом в отличном месте Сопот
$772,359
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Современная локация в КАМЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
$307,095
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 365 м²
Дом в частном здании (крайний район), расположенный в одном из самых высоких мест в Гдыне, н…
$386,568
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 234 м²
Мы предлагаем на продажу дом, построенный в 2010 году, который никогда не был заселен. Это о…
$516,180
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Удобная и просторная 4-комнатная квартира на продажу в отличном месте
$186,870
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Квартира 1 комната в Гдыня, Польша
Квартира 1 комната
Гдыня, Польша
Число комнат 1
Площадь 16 м²
Современная, совершенно новая квартира-студия в отличном месте - идеально подходит для студе…
$125,190
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 673 м²
Преимущества. Односемейный дом с возможностью проведения сервисных мероприятий.
$703,051
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Только в нашем предложении! 4 комнаты с возможностью сделать 5! Новая низкая цена!
$243,744
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Студия 1 комната в Гдыня, Польша
Студия 1 комната
Гдыня, Польша
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Преимущества: Современная студия в недавно созданном эксклюзивном инвестиционном комплексе «…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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