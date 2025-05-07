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Жильё в gmina Konstancin Jeziorna, Польша

Констанцин-Езёрна
4
8 объектов найдено
Дом 8 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 8 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Продается шикарный дом в Варшаве с большим участком земли Konstancin-Jeziorna. Дом построен …
$2,02 млн
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Дом 4 комнаты в Bielawa, Польша
Дом 4 комнаты
Bielawa, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Новый жилой комплекс из шести домов(134,67- 178,69м²) с садом (204 до 781 м²), расположенный…
$348,440
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Уютное поместье из роскошных вилл, расположенное на участке площадью более гектара, в окруже…
$960,188
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Дуплекс 5 комнат в Bielawa, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bielawa, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Готовый Дуплекс 178,69 м² под Варшавой – Bielawa, состояние «под отделку» – можно сразу пр…
$506,213
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Проект представляет собой уединенный комплекс из роскошных вилл, расположенных на участке пл…
$949,946
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Дом 7 комнат в Bielawa, Польша
Дом 7 комнат
Bielawa, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 1/3
Роскошный жилой комплекс расположен на участке площадью более гектара, на одной из самых кра…
$1,23 млн
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Дом 7 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 7 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
Красивый современный дом на продажу в центре Konstancin-Jeziorna 7 комнат Дом находится в ко…
$1,02 млн
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Продаётся 5-ти комнатный дом в прекрасном природном окружении, в CHYLICZKACH, гмина PIASECZN…
$518,309
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Типы недвижимости в gmina Konstancin Jeziorna

дома

Параметры недвижимости в gmina Konstancin Jeziorna, Польша

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