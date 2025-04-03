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Жильё в gmina Izabelin, Польша

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Izabelin C, Польша
Дом 3 комнаты
Izabelin C, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1
Продается уникальная квартира в Kampinosie класса Premium, 148 м². Это просторная и функцион…
$270,999
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Параметры недвижимости в gmina Izabelin, Польша

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