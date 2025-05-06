Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Piaseczno
  4. Жилая

Жильё в gmina Piaseczno, Польша

Пясечно
20
34 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Gloskow, Польша
Дуплекс 5 комнат
Gloskow, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый дом только что построили и только что закончили в непосредственной близости от Варшавы…
$317,766
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается 3-комнатная квартира с балконом в Piaseczno, ул. Albatrosów 8, 54 м².  Квартира ра…
$168,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
Продается просторная 3-комнатная квартира 72,75 м² в Piaseczno на ул. Nefrytowa, в окружении…
$217,391
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 5 комнат в Пясечно, Польша
Дом 5 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/1
Новый жилой комплекс, Этап II. Строительство началось в ноябре 2023 года и завершится в трет…
$378,954
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 4 комнаты в Пясечно, Польша
Дом 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Дом в Piaseczno по адресу ул. Kwitnąca Grusza (на границе Piaseczno и Józefosław). Дом в иде…
$227,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продается современная и выразительная 2-комнатная квартира площадью 52 м², расположенная в P…
$213,086
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 5 комнат в Chylice, Польша
Квартира 5 комнат
Chylice, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 3/3
Продается уникальная пятикомнатная квартира в Konstancin-Jeziorna, Chylice, на улице Dworska…
$340,915
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 6 комнат в Chylice, Польша
Квартира 6 комнат
Chylice, Польша
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Продается уникальная шестикомнатная квартира в Konstancin-Jeziorna, Chylice, на улице Dworsk…
$344,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Уникальная, полная света и тепла квартира площадью 85,43 м², расположенная в Józefosław, на …
$344,482
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 2/3
Очаровательная уютная 3-комнатная квартира в закрытом комплексе, всего в 500 м от Кабацкого …
$349,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Продается уютная 2-комнатная квартира площадью 48,4 м² в Piaseczno на улице Albatrosów.  Ква…
$159,607
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Красивая квартира на продажу в Józefosław - вид на зеленый сад из окна - высокий уровень отд…
$248,376
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Julianow, Польша
Квартира 2 комнаты
Julianow, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 62 м² в доме 2006 года, готовая к заселению.   Кварт…
$179,876
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 2 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 3
Modern apartment close to nature - 1.8 km from the border of Warsaw!   Nowo -Salt Millet
$142,383
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 4 комнаты в Chylice, Польша
Квартира 4 комнаты
Chylice, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/3
Продается уникальная четырехкомнатная квартира в Konstancin-Jeziorna, Chylice, на улице Dwor…
$368,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Проект аходится в Piaseczno, ул. Kwiatów Wiśni (1.8 км от Варшавы).В настоящее время в прода…
$252,327
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 8 комнат в Пясечно, Польша
Дом 8 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Продается полностью меблированный и оборудованный дом в Chylice, недалеко от границы с Konst…
$908,978
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Уютный и теплый дом, спроектированный архитекторами. Он расположен в саду с рододендронами, …
$714,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 4 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
Комфортабельный, уютный таунхаус в уютном, закрытом и охраняемом жилом комплексе в центре Jó…
$297,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Продается стильная 2-комнатная квартира площадью 62 м² с антресолью в центре Piaseczno.  Ква…
$178,894
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Julianow, Польша
Квартира 2 комнаты
Julianow, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 62 м² в Piaseczno в доме 2006 года постройки.  Кварт…
$177,578
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Piaseczno, ул. Granitowa, с площадью 204 м², записанной в KW.…
$309,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Продается функциональная и просторная 3-комнатная квартира площадью 67,1 м², расположенная н…
$199,508
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
🏡 Мечтаете о жизни в тишине и уюте, но с быстрым доступом к городу? ✨ Миастечко Юлианув— …
$193,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 3 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 63,2 м² на границе Stara Iwiczna и Piasec…
$239,787
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дуплекс 5 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
Этаж 1/2
Продается дом общей площадью 429 м², расположенный на участке 1600 м². Дом прошел капитальны…
$945,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в Piaseczno, всего в 150 метрах от Park Książąt Mazowieckich.  Квартира с…
$180,867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 47,03 м² на ул. Tukanów, на границе Piaseczno и Star…
$184,782
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 6 комнат в Bakowka, Польша
Дом 6 комнат
Bakowka, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
ОБ ИНВЕСТИЦИИ Комплекс односемейных домов в двухэтажной застройке с современной архитектурой…
$297,088
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська

Типы недвижимости в gmina Piaseczno

квартиры
дома

Параметры недвижимости в gmina Piaseczno, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти