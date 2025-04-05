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Жильё в gmina Michalowice, Польша

квартиры
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дома
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8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Opacz Mala, Польша
Дом 4 комнаты
Opacz Mala, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Новый комплекс домов площадью до 250 м2 с гаражом построен в Michatowice под Варшавой Уютная…
$371,017
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Квартира в Michalowice, Польша
Квартира
Michalowice, Польша
Этаж 1/2
Описание недвижимости(английская версия ниже)Продается квартира площадью 137 м2, в уникально…
Цена по запросу
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Коттедж 10 комнат в Nowa Wies, Польша
Коттедж 10 комнат
Nowa Wies, Польша
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом около Ва…
$742,430
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Квартира в Michalowice, Польша
Квартира
Michalowice, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Продаются квартиры площадью 93 м2 с садами, в уникальной инвестиции в …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/3
Pruszków, ул. Anielki. Продаётся 2-х комнатная квартира за 599 000 злотых. Просторная, тихая…
$154,443
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Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Двухкомнатная функциональная квартира в уютном комплексе Blanco в Прушкуве по адресу ул. Лип…
$160,031
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Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 11/11
Продается 2-комнатная квартира в центре Pruszków, площадью 47,20 м², расположенная на 11 эта…
$146,529
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Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

с садом
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов