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Жильё в Хожуве, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира в Хожув, Польша
Квартира
Хожув, Польша
Этаж 3
Описание недвижимости Привлекательная квартира, идеально подходящая для Вас!Отличное транспо…
Цена по запросу
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Квартира в Хожув, Польша
Квартира
Хожув, Польша
Этаж 1/2
Opisnieruchomosci
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Хожув, Польша
Квартира 3 комнаты
Хожув, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/4
For sale, a three-room apartment in the very center of the city, near the market and the wel…
$80,711
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Параметры недвижимости в Хожуве, Польша

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов