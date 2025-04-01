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Жильё в Ольштын, Польша

квартиры
8
9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Квартира в красивом здании в Ольштыне по адресу 14 Sienkiewicza Street в Заторце. Площадь по…
$58,121
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Предлагаю привлекательную 2-комнатную квартиру, расположенную в квартале с 2019 года, блок с…
$140,781
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Продается квартира после ремонта площадью 47,50 м2, расположенная на первом этаже в блоке ул…
$118,566
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Квартира 4 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 4 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Просторная 4-комнатная квартира на холме - идеально подходит для семьи или для инвестиций! …
$136,906
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Квартира в Ольштын, Польша
Квартира
Ольштын, Польша
Площадь 1 803 м²
!!! У нас есть торгово-сервисное здание – в центре ОЛЬСТИН – ПОСОБСТВЕННОСТИ ИНВЕСТОРУ!!!
$1,68 млн
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Квартира в Ольштын, Польша
Квартира
Ольштын, Польша
Площадь 1 440 м²
Место отдыха в парке Сколи
$42,067
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Необычная квартира в центре Ольштына
$139,231
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Продается квартира в верхнем месте на озере Укиэль в Ольштыне. Расположен непосредственно в …
$167,904
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Квартира 3 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 3 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Продается квартира 60 м2 - Olsztyn, Pieczewo, u. Jeziołowicza
$128,640
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