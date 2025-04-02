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Жильё в Ожарув-Мазовецкий, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 спальни
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс предлагает 12 квартир от 119,85 м2 до 124,87 м2, высота потолков 310 см. Кажд…
$457,245
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Квартира 5 комнат в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 5 комнат
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 120,21 м², расположенная на 1, 2 и 3 этажах в здании 2007 года н…
$287,064
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Квартира 3 комнаты в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 комнаты
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 10/10
Продается 3-комнатная квартиру на ул. Poznańska в городе Ożarów Mazowiecki. Недвижимость пло…
$163,585
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