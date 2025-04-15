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Жильё в Пястув, Польша

3 объекта найдено
Коттедж в Пястув, Польша
Коттедж
Пястув, Польша
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Piast ó w, p ó Łnocna part of the city – For sale a four -storey residential and service bui…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Квартира 2 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 2 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
for sale, functional, scheduled two -room apartment with an area of ​​53m2 located on the th…
Цена по запросу
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Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Квартира 4 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 4 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Идеальное предложение для инвестиций и сдачи в аренду. Возможность разделения квартиры на дв…
$175,164
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