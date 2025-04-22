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Жильё в gmina Wiazowna, Польша

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеальное расположение вдали от городской …
$211,637
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Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеальное расположение вдали от городской …
$211,637
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Продаются новые дома в Wiązowna. Дом с 4 комнатами в пригороде Варшавы. Общая площадь 135 m…
$245,190
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Wiazowna, Польша

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