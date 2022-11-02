Россияне больше не смогут бесплатно получать кипрскую национальную визу, как это было раньше. С 1 декабря за них уже придется платить.

Теперь кипрская национальная виза будет стоить €80 (для детей — €40). Рассматривают заявление на получение кипрской национальной визы обычно в течение 3-5 рабочих дней.

Однако границы Кипра все еще открыты для россиян — въехать в страну можно не только с национальной кипрской визой, но также с действующим многократным шенгеном, либо с многократной национальной визой Румынии, Хорватии или Болгарии. Что касается про-виз, их уже не оформляют, так как прямые рейсы между РФ и Кипром приостановлены.

Кипр обновил свою визовую политику последним из стран ЕС. Напомним, что Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией — это привело к повышению визового сбора и, в целом, усложнению процедуры выдачи шенгенских виз.

Читайте также:

Как жить на Бали 10 лет и не платить налоги? В Индонезии появилась новая виза

«Нам отказали в аренде не менее 7 раз». Личный опыт: как семья из Казахстана переехала в Испанию