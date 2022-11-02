Кипр больше не будет выдавать визы россиянам бесплатно — страна обновила визовую политику
Россияне больше бесплатно получать кипрскую национальную визу, как это было раньше. С 1 декабря за них уже придется платить.
Теперь кипрская национальная виза будет стоить €80 (для детей — €40). Рассматривают заявление на получение кипрской национальной визы обычно в течение 3-5 рабочих дней.
Однако границы Кипра все еще открыты для россиян — въехать в страну можно не только с национальной кипрской визой, но также с действующим многократным шенгеном, либо с многократной национальной визой Румынии, Хорватии или Болгарии. Что касается про-виз, их уже не оформляют, так как прямые рейсы между РФ и Кипром приостановлены.
Кипр обновил свою визовую политику последним из стран ЕС. Напомним, что Евросоюз соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией — это привело к повышению визового сбора и, в целом, усложнению процедуры выдачи шенгенских виз.
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