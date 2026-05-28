  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бар
  4. Апарт-отель Черногория

Апарт-отель Черногория

Бар, Черногория
от
$226,398
;
3
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 5801
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Marina Village
Радовичи, Черногория
от
$467,077
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$197,126
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
$200,685
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$881,695
Вы просматриваете
Апарт-отель Черногория
Бар, Черногория
от
$226,398
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Показать все Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Donja Lastva, Черногория
от
$405,029
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивный резиденциальный комплекс премиум-класса, находящийся в живописном пригороде Тивата, в Донья Ластве. Всего 7 квартир в закрытой охраняемой территории гарантируют высокий уровень приватности и комфорта. Преимущества комплекса: Распол…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Показать все Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицие…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Дженовичи, Черногория
от
$750,771
Год сдачи 2020
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы и эксклюзивный проект Porto-Novi.   На закрытой территории комплекса расположены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, гаражи в ка…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
28.05.2026
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
Условия получения гражданства Черногории
06.05.2026
Условия получения гражданства Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Показать все публикации