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Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта

Колашин, Черногория
от
$405,005
;
19
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ID: 27305
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In CRM: 2386
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Колашин
  • Город
    Колашин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжного курорта Колашин. Именно здесь расположены новые горнолыжные центры «Kolašin 1450» и «Kolašin 1600», соединенные канатной дорогой. В «Kolašin 1450» лыжников и сноубордистов ожидают 7 трасс разной сложности общей протяженностью более 17 000 метров. «Kolašin 1600» пока располагает двумя трассами общей протяженностью 4600 метров, однако в ближайшие годы планируется увеличить количество трасс до 8.


В комплексе MOUNTAIN RETREAT by DUKLEY предусмотрено строительство десяти шале: четырех шале с двумя апартаментами и шести шале с четырьмя апартаментами. Шале расположены вокруг центрального объекта комплекса – роскошного отеля 5 * – и соединены со всей инфраструктурой комплекса.

 

Здесь Вас ждет ресторан с открытой террасой с потрясающим видом на горы, различные зоны для спорта и отдыха, а также -Wellness & Spa зона и бассейны, бар, конференц-зал и подземный паркинг.


Дизайн-проект шале и отеля разработан известным сербским архитектурным бюро в лучших традициях альпийского стиля, преимущественно из природных материалов – дерева и камня. Эти материалы подчеркивают эко-стиль, который лежит в основе дизайна всего комплекса.

Все апартаменты в шале и номера в отеле продаются с чистовой отделкой. В базовый пакет входит элегантный дизайн-проект интерьера.

 

Инвестиции в проект Mountain Retreat by Dukley принесут вам годовой доход в размере 8% от вложений в год в течение первых 3-х лет.

 

Владея недвижимостью в комплексе Mountain Retreat by Dukley, вы получаете доступ ко всей инфраструктуре комплекса и всем услугам, которые предоставляет отель, включая круглосуточный консьерж-сервис и охрану.
 

Местонахождение на карте

Колашин, Черногория

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Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$405,005
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