  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Апарт-отель Черногорье

Апарт-отель Черногорье

Будва, Черногория
от
$189,107
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 5689
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва
  • Адрес
    Starogradski trg

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни и отдыха. Для инвестирования. Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории г Бар. До моря - 450 м. До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы -30 мин. 

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Rusca Son
43 b, Черногория
от
$210,185
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$633,628
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$183,045
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$312,472
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$768,151
Вы просматриваете
Апарт-отель Черногорье
Будва, Черногория
от
$189,107
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Показать все Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Бечичи, Черногория
от
$144,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
2 объекта недвижимости 2
Продажа квартир у моря в Бечичи — всего 350 метров от набережной! Квартиры в новом комплексе всего в 350 метрах от лазурного побережья Бечичи, рядом с лучшими пляжами, ресторанами и престижными отелями Splendid и Iberostar 4*. Здесь сочетается атмосфера курорта и комфорт городской жизни —…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Показать все Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, …
Агентство
Red Feniks Montenegro
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Показать все Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$197,126
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 33–156 м²
14 объектов недвижимости 14
ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир разных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащен 4-х гостиничным комплексом с жилы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
69.5 – 93.9
197,738 – 513,635
Квартира 3 комнаты
155.5
849,985
Квартира
33.3 – 42.7
102,388 – 135,993
Агентство
Your Invest Home
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
28.05.2026
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
Условия получения гражданства Черногории
06.05.2026
Условия получения гражданства Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Показать все публикации