K-Residence

Кавач, Черногория

от €173,250

10–10 000 м² 2

Сдача в: 2022

КРАТКИЙ КРАТ Прекрасный участок земли для нашего нового проекта расположен в Каваче, недалеко от нашей 1-й роскошной резиденции Tivat Heights. Площадь земли составляет почти 10.000 метров, и в ней разместятся 20 крошечных домов. Треть земли - Оливковая роща, тогда как другая 2 / 3 - это древний лес сосновых деревьев, предлагающий 2 различную атмосферу. Мы выбрали очень хороший участок для разработки, он находится всего в 5 километрах от Тивата. Посмотреть брошюру проекта My Tiny House разработан по высоким стандартам с хорошей теплоизоляцией, большими окнами с двойным остеклением. Он поставляется с полностью оборудованной ванной комнатой с напольным отоплением и всей внутренней отделкой (материал пола, рендеринг стен, светильники), системой кондиционирования / отопления, интернет Две модели «Мой крошечный дом» Модель 50 50m² Tiny House (1 или 2 спальни) 300m² земля Полностью урбанизированный и ландшафтный участок 1 или 2 спальни Tiny House 50m² Модель 75 75m² Tiny House (2 или 3 спальни) 300m² земля Полностью урбанизированный и ландшафтный участок 2 или 3 спальни Tiny House 75m² КОНКЦИОННЫЕ ПРАВДА И ПРОСТРАНСТВО ПАРКОВКИ Кавач - это тихий жилой район между Котором и Тиватом, с видом на Которский залив, объект ЮНЕСКО. Менее чем в 10 минутах езды от всех магазинов, объектов, пристаней для яхт, ресторанов, международного аэропорта Тиват. Рядом со старым городом Котор (5 км), Тиватом и Порто-Монгриколой (6 км), пляжем Калардово, отмеченным Голубым флагом (5 км), Адриатическим пляжем Плави Горизонти (11 км), Будвой (20 км), аэропортом Дубровника (53 км). 120 м над уровнем моря, откуда открывается великолепный вид на море и горы. Походные тропы, начинающиеся прямо рядом с землей НИЗКАЯ ЦЕННАЯ ЖИЗНЬ Стоимость жизни2 в Черногории (еда и аренда) на 65% ниже, чем в Лондоне, на 64%, чем в Чикаго, на 62%, чем в Париже, на 58% ниже, чем в Торонто, на 47% чем в Вене. Система низкого налогообложения очень выгодна для местных компаний, и к иностранным и отечественным инвесторам одинаково относятся. ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗДОРОВЬЯ Хорошее и органическое питание. Черногория производит много органических продуктов питания на местном уровне благодаря своей плодородной земле и благоприятному климату. По всей стране есть сотни водных источников, куда можно пойти и наполнить бутылки, чтобы насладиться чистой водой. Отличное качество воздуха, нет загрязнения воздуха