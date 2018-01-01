K-Residence - Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.
Местоположение: Роскошный комплекс расположен в центре города Бар.
До моря- 900 м
До аэропорта Подгорица -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиваты-50 мин.
Вокруг развита развитая инфраструктура, рядом расположены детский сад, школа, игровые площадки, различные места для отдыха, магазины, а также имеется возможность гулять вдоль побережья.
Комплекс 11 этажей, расположен на территории площадью 16 300 м2
160 квартир
Квартиры с 1-3 спальнями с различной планировкой. Студий в данном комплексе нет.
Квартиры сдаются с чистовой отделкой, без мебели
Апартаменты с видом на внутренний двор или на город
Парковка (в том числе подземное, парковочное место можно приобрести за дополнительную плату)
На первом этаже - коммерческие помещения-6 единиц (площадь- 520 м2)
Сдача проекта - декабрь 2025г.
Инфраструктура комплекса:
ресепшн
спа
велнес-центр
тренажерный зал
оздоровительный центр
игровая комната
детская площадка
зона отдыха
кафе-кондитерская
парковка
Возможна сдача апартаментов в управление.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительстве по всему миру.
В строительстве используются только самые качественные материалы.
Минимальная стоимость м2 в квартире – от 2000 евро/м2.
План оплаты:
1. 100% оплата
2. ПВ-30%, 70% - в беспроцентную рассрочку.
|Море
|900 м