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Жилой комплекс Torre A Cona

Сутоморе, Черногория
от
$165,608
;
19
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ID: 38110
ID новостройки на Realting
In CRM: 5
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Сутоморе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Resort & Spa — Средиземноморская элегантность в Сутоморе Предлагаем на продажу апартаменты в жилом комплексе камерного типа, расположенном в одном из самых живописных уголков Барской Ривьеры, в курортном городке Сутоморе. Проект сочетает в себе атмосферу элитного курорта и комфорт современного технологичного жилья, предлагая владельцам не просто недвижимость, а полноценный стиль жизни «Resort & Spa». О комплексе: Ресепшн 24/7: Круглосуточное обслуживание и поддержание чистоты.SPA & Wellness: Хаммам и финская сауна.Открытый бассейн: Большой бассейн (12×4.5 м) с зоной отдыха (115 м²) и шезлонгами.Rooftop Terrace: Эксплуатируемая кровля с джакузи и панорамным видом на море и горы.Безопасность: Система видеонаблюдения и закрытая территория.Паркинг: Подземный гараж на 10 машиномест и открытая гостевая парковка на 5 мест. Предусмотрена зарядка для электромобилей.Локация и окружение: Комплекс расположен на ровном участке площадью 1170 м² с удобным доступом к главной магистрали, что обеспечивает отличную логистику Транспортная доступность: Аэропорт Подгорица — 36 км, Аэропорт Тиват — 48 км.Город Бар (порт и марина) — всего 7 км.Будва — 27 км.Инфраструктура: В пешей доступности (800м–1.4км) супермаркеты IDEA и VOLI, школа, детские сады, медицинский центр и почта. В здании всего 12 апартаментов, что гарантирует приватность и спокойствие: 1-спальные апартаменты: (55.5 – 62.6 м²) — просторные гостиные и террасы.2-спальные апартаменты: (61.3 – 85.9 м²) — включая роскошные пентхаусы на верхнем этаже с собственным выходом на террасу на крыше.Качество строительства и материалы Отделка: Фасады из натурального камня, на полах в жилых зонах — дубовый паркет в стиле «Rustic».Сантехника: Смесители и встроенные системы Grohe, водонагреватели Ariston, душевые трапы линейного типа.Климат: В каждой комнате установлены инверторные кондиционеры Hisense. В ванных комнатах предусмотрен подогрев пола.Окна и двери: Алюминиевые профили с терморазрывом, бронированные входные двери.Smart Home (опционально): Возможность установки системы «Умный дом» с датчиками протечки, дыма, управления светом и климатом через Zigbee-шлюз.Инвестиционный потенциал Комплекс расположен в динамично развивающемся районе Барской Ривьеры, что обеспечивает стабильный рост стоимости квадратного метра в долгосрочной перспективе. Наличие собственной премиальной инфраструктуры (SPA, бассейн, ресепшн) делает объект уникальным для данной локации и гарантирует высокий спрос как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0 – 63.0
Цена за м², USD 3,011 – 3,727
Цена квартиры, USD 165,608 – 234,782
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 61.0
Цена за м², USD 2,999
Цена квартиры, USD 182,908

Местонахождение на карте

Сутоморе, Черногория
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Жилой комплекс Torre A Cona
Сутоморе, Черногория
от
$165,608
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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