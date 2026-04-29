Жилой комплекс Torre A Cona

Resort & Spa — Средиземноморская элегантность в Сутоморе Предлагаем на продажу апартаменты в жилом комплексе камерного типа, расположенном в одном из самых живописных уголков Барской Ривьеры, в курортном городке Сутоморе. Проект сочетает в себе атмосферу элитного курорта и комфорт современного технологичного жилья, предлагая владельцам не просто недвижимость, а полноценный стиль жизни «Resort & Spa». О комплексе: Ресепшн 24/7: Круглосуточное обслуживание и поддержание чистоты.SPA & Wellness: Хаммам и финская сауна.Открытый бассейн: Большой бассейн (12×4.5 м) с зоной отдыха (115 м²) и шезлонгами.Rooftop Terrace: Эксплуатируемая кровля с джакузи и панорамным видом на море и горы.Безопасность: Система видеонаблюдения и закрытая территория.Паркинг: Подземный гараж на 10 машиномест и открытая гостевая парковка на 5 мест. Предусмотрена зарядка для электромобилей.Локация и окружение: Комплекс расположен на ровном участке площадью 1170 м² с удобным доступом к главной магистрали, что обеспечивает отличную логистику Транспортная доступность: Аэропорт Подгорица — 36 км, Аэропорт Тиват — 48 км.Город Бар (порт и марина) — всего 7 км.Будва — 27 км.Инфраструктура: В пешей доступности (800м–1.4км) супермаркеты IDEA и VOLI, школа, детские сады, медицинский центр и почта. В здании всего 12 апартаментов, что гарантирует приватность и спокойствие: 1-спальные апартаменты: (55.5 – 62.6 м²) — просторные гостиные и террасы.2-спальные апартаменты: (61.3 – 85.9 м²) — включая роскошные пентхаусы на верхнем этаже с собственным выходом на террасу на крыше.Качество строительства и материалы Отделка: Фасады из натурального камня, на полах в жилых зонах — дубовый паркет в стиле «Rustic».Сантехника: Смесители и встроенные системы Grohe, водонагреватели Ariston, душевые трапы линейного типа.Климат: В каждой комнате установлены инверторные кондиционеры Hisense. В ванных комнатах предусмотрен подогрев пола.Окна и двери: Алюминиевые профили с терморазрывом, бронированные входные двери.Smart Home (опционально): Возможность установки системы «Умный дом» с датчиками протечки, дыма, управления светом и климатом через Zigbee-шлюз.Инвестиционный потенциал Комплекс расположен в динамично развивающемся районе Барской Ривьеры, что обеспечивает стабильный рост стоимости квадратного метра в долгосрочной перспективе. Наличие собственной премиальной инфраструктуры (SPA, бассейн, ресепшн) делает объект уникальным для данной локации и гарантирует высокий спрос как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду.