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Квартиры с видом на море в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
172
Дженовичи
94
Биела
70
Баошичи
68
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250 объектов найдено
Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/5
Студия площадью 41м2, плюс балкон 8м2 на 3 этаже с прекрасным видом на море. Пространство по…
$130,197
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Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
A11-084. Трехкомнатная квартира с потрясающим видом на мореПродается трехкомнатная квартира …
$218,679
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
А7-065. Квартиры с одной спальней в новом комплексе, Кумбор, Герцег-НовиПродажа квартир с од…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Durici, Черногория
Квартира 2 комнаты
Durici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Предлагаем к продаже уютную квартиру с видом на море в красивом местечке Бока Которского зал…
$102,959
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Херцег Нови, район Баошичи. Новая квартира дуплекс с тремя спальнями Расстояние до моря 300…
$356,781
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Квартира 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается квартира(пентхаус) в Херцег-Нови, район Дженовичи. Квартира находится на последнем…
$319,822
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Квартира 2 комнаты в Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Trebesin, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
A11-137. Апартаменты с одной спальней и панорамным видом на море в окружении природыОщутите …
$136,212
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Red Feniks Montenegro
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 315 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика в элитном посёлке По…
$3,92 млн
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Герцег Нови.T-1B - Студия площадью 31,67 м² + 43 м² бесплатная тер…
$123,404
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
A2-1171. Роскошные апартаменты с садом и террасой у моря в Херцег-Нови. Роскошные апартамент…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
ID-2318 🌊 Видовая квартира в новостройке в Дженовичи – панорама Боко-Которского залива …
$232,495
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
A11-109. Двухкомнатная квартира в отличном месте с видом на мореКвартира общей площадью 93 м…
$229,072
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удобном …
$259,515
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
$131,970
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 72 кв метра в клубном комплексе с б…
$233,610
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First Realty
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Квартира 4 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
А11-085. Роскошная 3-комнатная квартира на береговой линии с выходом на частный пляжПродаетс…
$659,280
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Херцег-Нови - КумборПродается однокомнатная квартира с прекрасным …
$161,897
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Квартира в комплексе премиум класса на первой линии в комплексе Луштица  Бэй. Прекрасный вид…
$384,202
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Квартира 2 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
A11-136. Апартаменты с одной спальней и прекрасным садом в БаошичиОчаровательные апартаменты…
$136,134
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Red Feniks Montenegro
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Кондо в Херцег-Нови, Черногория
Кондо
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Комплекс построен на побережье в Герцег-Нови. Местоположение комплекса – его большой плюс. К…
$121,396
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Прибрежный квартал Луштицы Бей Marina Village представляет свою финальную коллекцию недвижим…
$573,337
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Monteonline
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Квартира 3 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/4
А11-003. Новая квартира с великолепным видом на море в Кумборе, Герцег-Нови Продается! Кварт…
$111,742
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Всего 29 квартир Площадь квартир : 71-124 кв. м Стоимость квартир – от 134900 до 322400 евро…
$178,426
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 500м …
$113,521
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в новом жил…
$160,011
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Квартира 3 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
А7-067. Двух- и трехкомнатные квартиры в новом комплексе, Кумбор, Херцег-НовиДвух- и трехком…
$256,977
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Квартира 1 спальня в Баошичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Баошичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается уютная квартира в Баошичах. Дом расположен в 30-ти метрах от моря. Хороший, ухожен…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Ðenovići 3 Bedroom Apartment for sale close to Porto Novi and all the amenities you need. A …
$261,271
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Квартира 3 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
А11-106. Полностью меблированная квартира с потрясающим видом на море в Герцег-Нови Квартира…
$419,660
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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