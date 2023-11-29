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Студии
Квартиры-студии в Херцег-Нови, Черногория
Студия
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11 объектов найдено
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Студия
Мелинье, Черногория
ID 977 Продается студия в элитном жилом комплексе с потрясающим видом на море в Херцег Но…
€140,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия
Мелинье, Черногория
ID 970 Продается студия в Мельине, Херцег Нови Херцег Нови, Мельине, магазины в шагов…
€70,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Суторина, Черногория
1
1
3/4
ID 878 Продается студия в Суторине, Херцег Нови. Херцег Нови, район Суторина в сторону…
€124,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка
Игало, Черногория
1
1
32 м²
Недорогая недвижимость в Черногории — новые квартиры от 50.000 евро. Комплекс расположен в И…
€80,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Игало, Черногория
1
1
47 м²
3
ID 609 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€117,500
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Игало, Черногория
1
1
25 м²
2
ID 608 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€62,500
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Provodina, Черногория
1
4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
€100,000
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Студия 1 комната
Provodina, Черногория
1
1
3
BIG EARLY CO-INVESTOR REDUCED RATE ON ALL APARTMENTS – AVAILABLE FOR A LIMITED TIME! DON’T M…
€62,000
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1
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Студия 1 спальня
Биела, Черногория
1
1
28 м²
1/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€70,000
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Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
1
1
37 м²
1/4
Luštica Bay - это больше, чем просто стиль; это образ жизни. Подход к созданию интегрированн…
€186,000
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Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
1
1
89 м²
1/2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€300,000
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
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