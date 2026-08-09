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Студии в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Луштица
6
Podi
4
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18 объектов найдено
Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$312,718
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Студия 1 комната в Община Херцег-Нови, Черногория
Студия 1 комната
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивный комплекс находится в идеальном месте с панорамными календарями на заливе, в одн…
$151,839
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Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 46 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$666,484
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TekceTekce
Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$316,674
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Студия в Podi, Черногория
Студия
Podi, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/3
МестонахождениеЭта квартира расположена в центре города Херцег-Нови, в 800 метрах от моря и …
Цена по запросу
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Студия в Кумбор, Черногория
Студия
Кумбор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Продаются новые апартаменты в Кумборе, район Херцег-Нови 🌅 ID-515 📍 Локация: Кумбор, в…
$154,265
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Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 45 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$526,232
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Студия 1 комната в Кумбор, Черногория
Студия 1 комната
Кумбор, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/4
🏢 Стоимость продажи студии в жилом комплексе составляет 124 700 евро за квартиру . В ном…
$152,608
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Red Feniks Montenegro
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Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 45 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$523,134
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Студия 1 спальня в Луштица, Черногория
Студия 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$366,560
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Студия в Херцег-Нови, Черногория
Студия
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 24 м²
Херцег Нови Топла Уютная студия 24 м2 с видом на море в новом доме. Есть паркинг. Квар…
$73,354
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Студия 3 спальни в Podi, Черногория
Студия 3 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$648,864
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Студия в Баошичи, Черногория
Студия
Баошичи, Черногория
Херцег Нови Баошичи   Продается квартира-студия в Баошичи.   Студия расположена …
$82,652
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Студия 3 спальни в Podi, Черногория
Студия 3 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
ЧЕРНОГОРИЯ.REALESTAТЕ.СЧАCТЬЕ🌏🇲🇪 ПРИВАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕГАНТНЫХ ВИЛЛ И АПАРТАМЕНТОВ В ХЕРЦ…
$672,459
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Студия в Игало, Черногория
Студия
Игало, Черногория
Площадь 23 м²
Этаж 2
Херцег Нови Игало   Квартира студия 23 м2 с ремонтом в жилом доме, оборудована новой б…
$71,287
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Студия 3 спальни в Podi, Черногория
Студия 3 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 3/3
ЧЕРНОГОРИЯ.REALESTAТЕ.СЧАCТЬЕ🌏🇲🇪 ПРИВАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕГАНТНЫХ ВИЛЛ И АПАРТАМЕНТОВ В ХЕРЦ…
$625,269
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Студия в Provodina, Черногория
Студия
Provodina, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
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Студия в Игало, Черногория
Студия
Игало, Черногория
Площадь 25 м²
Херцег Нови Игало   Продаем великолепную квартиру, студию 25 м2 новостройку в Игало ря…
$73,870
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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