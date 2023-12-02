Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Камено
  5. Квартиры

Квартиры в Камено, Черногория

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Spalni в Камено, Черногория
Квартира 2 спальни с Spalni
Камено, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Готовое жилье в Герцег-Нови, Черногория! Предлагаем вам видовой апартамент с 2 спальнями…
€215,500
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Камено, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти