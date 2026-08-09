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Пентхаусы в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
5
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9 объектов найдено
Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Этаж 5/5
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,18 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Община Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Община Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Этаж 5/5
Расположенная на 5-м этаже эксклюзивного роскошного комплекса, состоящего из пяти элегантных…
$1,31 млн
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Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 611 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Луштица, Черногория
Пентхаус
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,10 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,08 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 611 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 4 комнаты в Община Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Would you like to live 200 meters from the sea? Djenovici We offer for purchase a spacious a…
$272,580
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Пентхаус в Кумбор, Черногория
Пентхаус
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 611 м²
Роскошно обставленный трехкомнатный дуплексный пентхаус в поселке Марина, Портоновы.Первый у…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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