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Квартиры с бассейном в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
172
Дженовичи
94
Биела
70
Баошичи
68
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46 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 315 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика в элитном посёлке По…
$3,92 млн
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Герцег Нови.T-1B - Студия площадью 31,67 м² + 43 м² бесплатная тер…
$123,404
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 72 кв метра в клубном комплексе с б…
$233,610
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Посёлок Лучичи представляет собой живописную коллекцию старинных каменных домов, с потрясающ…
$254,404
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Всего 29 квартир Площадь квартир : 71-124 кв. м Стоимость квартир – от 134900 до 322400 евро…
$178,426
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в новом жил…
$160,011
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Квартира 3 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, Герцег Нови.Л-3А Трехкомнатная квартира 89,37м2Представляем вам но…
$373,121
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$458,444
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в жилом ком…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная однокомнатная квартира в престижном комплексе Po…
$733,629
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Сасовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Продажа, квартира с двумя спальнями, 74м2, Топла, Херцег-Нови Продается меблированная дву…
$192,398
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира расположена в элитном частном комплексе в Дженовичах - в Боко-Которской Бухте Квар…
$173,081
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$483,176
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$478,766
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Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Герцег Нови Топла Продается полностью меблированная и оборудованная квартира, расположенн…
$129,144
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Предлагаем на продажу просторный апартамент с одной спальней площадью 88 кв метров в Portono…
$804,920
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Новые квартиры различной площади в Баре. Расстояние до моря – 450м. Этажей - 6 Парковка …
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь 240…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$478,766
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$489,419
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Квартира 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
ID 1446 🌊 ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В PORTO NOVI – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ 5★ 📍 Локация: Херцег Нови…
$1,40 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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