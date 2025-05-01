Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Херцег-Нови
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
172
Дженовичи
94
Биела
70
Баошичи
68
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
35 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
$131,970
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 72 кв метра в клубном комплексе с б…
$233,610
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Ðenovići 3 Bedroom Apartment for sale close to Porto Novi and all the amenities you need. A …
$261,271
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 3
Эти потрясающие апартаменты состоят из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, д…
$381,377
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасная квартира с видом на море всего в 3 минутах ходьбы до моря! В цену включена новая…
$162,551
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Мельине, Черногория
Квартира 1 комната
Мельине, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
$75,074
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
Эта квартира с 2 спальнями расположена на 4 этаже старого здания в Кумборе, через дорогу от …
$119,720
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Новое здание с множеством квартир на продажу у моря и курорта Портонови. Прямо от разработчи…
$192,482
Оставить заявку
Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5
Продажа ID4745. Продается новая двухкомнатная квартира, площадью квартиры 69,5 м², в недавно…
$221,434
Оставить заявку
Квартира в Кумбор, Черногория
Квартира
Кумбор, Черногория
Площадь 31 м²
Этаж 1
Продажа Кумбор ID4698. Новые апартаменты, район Кумбор, Херцег-Нови, убежище в раю Черногор…
$114,320
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Предлагаем на продажу ДВА совершенно новых апартамента каждый с одной спальней, собственным …
$401,569
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Херцег Нови Биела 129600 е 54 м2 с двумя спальнями квартира в новостройке напрямую от инве…
$134,442
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from : €146,278. Igalo 2 bedroom apartment for sale. Located a few meters from the …
$160,467
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира расположена в элитном частном комплексе в Дженовичах - в Боко-Которской Бухте Квар…
$173,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Josice, Черногория
Квартира 2 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 45 кв метров в поселке Каменари. …
$107,412
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Provodina, Черногория
Квартира 2 комнаты
Provodina, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Недавно отремонтированная квартира на продажу в тихом районе Нивице. Расположена на втором э…
$65,548
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Предлагаем на продажу просторный апартамент с одной спальней площадью 88 кв метров в Portono…
$804,920
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Этаж 4
Продажа ID3752. Продается двухкомнатная квартира в недавно построенном доме в Дженовичах, ра…
$214,188
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается квартира пентхаус в Черногории в новом доме с видом на море. Площадь квартиры 9…
$271,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Продаются квартиры от застройщика класса люкс в Черногории, в Герцег-Нови. Прайс лист обнов…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Продается двухкомнатная квартира в недавно построенном доме в Дженовичах, район Херцег-Нови.…
$221,139
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Мельине, Черногория
Квартира 2 комнаты
Мельине, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Предлагаем апартамент люкс- класса в комплексе Lazure Hotel and Marina в живописном месте Ме…
$547,459
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Продажа Херцег-Нови № 2808. Херцег-Нови. Первый этаж, имеет большую террасу и частичный вид …
$91,949
Оставить заявку
Студия в Provodina, Черногория
Студия
Provodina, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 комната
Дженовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Прекрасная просторная студия площадью 35 квадратных метров, расположенная в живописном район…
$88,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Сасовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Продажа 3154. Продаётся квартира-пентхаус с 1 спальней 125 м2 на первой линии. Квартира нахо…
$268,701
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предагаем на продажу квартиру с одной спальней в новом комплексе Bella Vista в Баошичи. Внут…
$217,599
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти