Кондо в Общине Херцег-Нови, Черногория

Кондо в Игало, Черногория
Кондо
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних…
$102,349
Кондо в Херцег-Нови, Черногория
Кондо
Херцег-Нови, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4
К продаже предлагаются апартаменты в малоэтажном современном поселке в лесопарковой зоне кур…
Цена по запросу
Кондо в Кумбор, Черногория
Кондо
Кумбор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные апартаменты в современном жилом комплексе, расположе…
$304,124
NicoleNicole
Кондо в Кумбор, Черногория
Кондо
Кумбор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Продаются апартаменты в элитном комплексе, недалеко от курорта Портонови. К продаже :  ап…
Цена по запросу
Кондо в Кумбор, Черногория
Кондо
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Квартира с видом на залив в новом районе Кумбора Площадь: 45 м²Этаж: 2-йПарковка: личное пар…
$175,456
Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс на берегу моря. Каждый дом представляет собой 3-х этажный особняк и в соответ…
$185,983
Estate Service 24Estate Service 24
Кондо в Дженовичи, Черногория
Кондо
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Продается двухэтажная квартира в жилом комплексе. На территории комплекса есть общий летний …
$292,427
Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
Кондо в Кумбор, Черногория
Кондо
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Уникальный эксклюзивный курортный комплекс, открывающийся в 2017 году на берегу Адриатическо…
$409,397
AuraAura
Кондо в Херцег-Нови, Черногория
Кондо
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Комплекс построен на побережье в Герцег-Нови. Местоположение комплекса – его большой плюс. К…
$134,516
