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Квартиры с террасой в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
172
Дженовичи
94
Биела
70
Баошичи
68
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115 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
ID-1767 Продаются апартаменты с двумя спальнями в элитном ЖК в Херцег Нови, Биела Пре…
$233,610
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается новая, комфортная, двухуровневая квартира на первой линии всего в 100 метрах от пл…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Предлагается квартира,  площадью 105 кв.м, расположенная на первом этаже.Планировка квартиры…
$249,212
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Квартира 3 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Херцег Нови, район Баошичи. Новая квартира дуплекс с тремя спальнями Расстояние до моря 300…
$356,781
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 315 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика в элитном посёлке По…
$3,92 млн
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Превосходное предложение в одном из лучших мест Черногории недалеко от Герцег-Нови в поселке…
$70,610
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удобном …
$259,515
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Квартира 2 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Огромная трехкомнатная квартира в красивом и тихом пригороде Герцег Нови, в посёлке Баошичи.…
$150,566
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Квартира 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с 3 спальнями в новом жилом комплексе премиум –класса в ривьере Херцег-Н…
$727,151
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Посёлок Лучичи представляет собой живописную коллекцию старинных каменных домов, с потрясающ…
$254,404
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Полуостров Луштица, район Радовичи. Новые квартиры от Застройщика Дом построен в 2024 году …
$192,525
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Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из …
$534,625
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VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Всего 29 квартир Площадь квартир : 71-124 кв. м Стоимость квартир – от 134900 до 322400 евро…
$178,426
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 500м …
$113,521
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в новом жил…
$160,011
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Квартира 1 спальня в Баошичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Баошичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается уютная квартира в Баошичах. Дом расположен в 30-ти метрах от моря. Хороший, ухожен…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Херцег Нови, район Дженовичи. Квартира с двумя спальнями в новом четырёх этажном доме Расст…
$223,799
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Херцег Нови, район Топла 2. Квартира с двумя спальнями и большой галереей Расстояние до мор…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивная квартира на 1 линии моря в лучшем районе Херцег-Нови - Савина. Квартира располо…
$1,30 млн
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$458,444
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в жилом ком…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Бока Которская бухта, Херцег Нови, район Дженовичи. Квартиры на первой линии у моря Расстоя…
$113,521
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Бока Которская бухта, Херцег Нови. Четырёх этажный жилой комплекс класса люкс, новые квартир…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, Херцег Нови. Четырёх этажный жилой комплекс класса люкс, новые квартир…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Город Херцег Нови, район Биела. Новый строящийся жилой многоквартирный дом рядом с морем и п…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На терри…
$1,47 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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