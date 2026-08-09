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Квартиры в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
294
Кумбор
114
Луштица
104
Portonovi
51
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769 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
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Многоуровневые квартиры 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Апартаменты Duplex Savina, Херцег НовиПлощадь: 334 м2 (211 м2 + 123 м2 террасы)Спальни: 6Ван…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Двухкомнатная квартира с садом в строящемся современном жилом комплексе в Кумборе, недалеко …
$328,548
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Размер квартиры: 82 м2, 63 м2 внутренняя площадь + терраса 19 м2 Фантастическая однокомнатна…
$838,177
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Квартира площадью 38 м2 расположена на первом этаже дома, находящегося ниже магистрали. Вход…
$109,796
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Современный жилой комплекс в Херцег-Нови с видом на Бока-Которский залив Представляем нов…
$404,513
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Двухкомнатная квартира в совершенно новом комплексе с бассейном и СПА, Херцег-Нови. Квартира…
$273,992
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Отличная двухкомнатная квартира в Дженовичах, недалеко от комплекса Портонови. Квартира сост…
$242,782
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 48 м²
Этот удивительный проект, расположенный в Кумборе, Герцег-Нови, всего в 150 метрах от моря и…
$439,228
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Этот предстоящий жилой проект, расположенный в востребованном районе Топла, предлагает тщате…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 800 м²
На одной из самых эксклюзивных локаций Черногорского побережья, на полуострове Луштица, в не…
$5,55 млн
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Роскошный жилой комплекс в Кумборе, Херцег-Нови В комплексе 22 квартиры, по одной на этаж, с…
$553,506
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Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 2
Трехкомнатная квартира на продажу в Херцег-Нови - 131 м2Просторная трехкомнатная квартира до…
$283,899
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Mbroker
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Однокомнатная квартира в новом жилом комплексе в Херцег-Нови Квартира состоит из 1 спальни, …
$227,447
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Квартира 1 спальня в 17, Черногория
Квартира 1 спальня
17, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Квартира с панорамным видом на море, всего в 150 метрах от пляжа, общей площадью 61 м2 (плюс…
$236,498
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Комплекс RIVERSIDE состоит из 67 квартир, от 40 до 116 м2. Удобства внутри комплекса: бассей…
$191,414
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 288 м²
В одном из самых привлекательных уголков побережья Черногории, в престижном и тихом районе М…
$4,39 млн
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 43 м²
Расположенный недалеко от моря, центра города, исторических и туристических мест и панорамны…
$186,133
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 291 м²
На продажу предлагается эксклюзивная вилла, расположенная во втором ряду от моря в одном из …
$3,47 млн
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Квартира 1 комната в Игало, Черногория
Квартира 1 комната
Игало, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя исключительную возможность приобрести роскошную полностью отремонтированну…
$439,321
НДС
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 288 м²
На продажу предлагается эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии у моря в одном из …
$4,39 млн
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе в Херцег-Нови Квартира включает в себя 3 спал…
$364,061
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новый жилой комплекс с бассейном в 100 м от моря, двухкомнатная квартира Baosici, Herceg Nov…
$381,515
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Современный жилой комплекс в Херцег-Нови с видом на Которский залив Откройте для себя новый…
$403,598
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 291 м²
На продажу предлагается эксклюзивная вилла, расположенная во втором ряду от моря в одном из …
$3,47 млн
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эксклюзивная двухкомнатная квартира площадью 69 м2 с частным садом площадью 29 м2 в Portonov…
$801,430
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Новые квартиры на продажу в Биела Новый комплекс в Биеле с большим бассейном, всего в 150 м …
$200,585
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Однокомнатная квартира в совершенно новом комплексе с бассейном и СПА, Герцег-Нови. Квартира…
$179,197
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Квартира 1 комната в 67, Черногория
Квартира 1 комната
67, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Откройте для себя прекрасно отремонтированную квартиру в самом сердце Херцег-Нови, одного из…
$207,346
НДС
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартира расположена на двух этажах (1-й и 2-й) и состоит из гостиной с кухней и ванной на п…
$193,532
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 38 м²
Номер объекта: 539228. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУ…
$99,407
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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