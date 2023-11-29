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Квартиры в Херцег-Нови, Черногория
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Квартира с балконом, с видом на море
Мелинье, Черногория
48 м²
4/4
А7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg NoviПродается! …
€275,000
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Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
1
60 м²
Квартира расположена на втором этаже совершенно нового комплекса в Герцег-Нови в 100 метрах …
€173,768
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море
Игало, Черногория
1
74 м²
A9-808. Новый комплекс в Игало Продается новая квартира в новом комплексе. Строительство за…
€156,000
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Квартира 4 спальни
Игало, Черногория
4
4
213 м²
Эта удивительная вилла с бассейном расположена в Звинье и предлагает фантастический вид на з…
€395,000
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Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
2
ID 1038 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови. Локация: https://maps.app…
€170,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
2
ID 1037 Продается квартира с одной спальней в Игало, Херцег Нови. Херцег Нови, Игало,…
€77,700
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2
2
ID 1029 Продается квартира с двумя спальнями в Херцег Нови, Топла Количество спален: …
€150,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
2
ID 1019 Продается квартира с одной спальней в Херцег Нови Локация: https://maps.app.go…
€138,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 3 спальни
Игало, Черногория
3
1
ID 1018 В продаже квартира с тремя спальнями в Херцег Нови Локация: Игало, в районе Го…
€95,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2
1
ID 1006 Продаётся 2-комнатная квартира в многоэтажном доме с великолепным видом на залив.…
€115,500
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
2
1
44 м²
2/4
A11-056. Brand new one bedroom apartment in Bijela For sale - Brand new property located in …
€135,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Дженовичи, Черногория
3
1
44 м²
3/5
A11-057. Two bedroom apartment looking at the sea in DjenoviciTwo bedroom apartment for sale…
€121,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Дженовичи, Черногория
3
1
107 м²
Ðenovići 3 Bedroom Apartment for sale close to Porto Novi and all the amenities you need. A …
€262,000
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Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Игало, Черногория
67 м²
2
Эксклюзивное предложение: уютная 2-комнатная квартира с уникальным видом на долину и залив в…
€200,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
1
39 м²
NUM 5688 For sale a one-bedroom apartment not far from Herceg Novi in a quiet location n…
€105,000
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Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
1
88 м²
The apartment in located in Village Residences with views towards the mountains, in Luxury M…
€535,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2
2
133 м²
The apartment in located in Marina residences with views towards the sea, in Luxury Marina r…
€1,22 млн
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Leo Estate
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Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
1
30 м²
Квартира с одной спальней с видом на море в эксклюзивной локации в Мельине, Херцег-Нови. Пло…
€190,000
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Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
1
37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€200,000
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Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
1
37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€130,000
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Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
1
30 м²
Код объекта - 4.20.13.12031Квартира с одной спальней с видом на море в эксклюзивной локации …
€190,000
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Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
1
37 м²
Код объекта - 4.20.13.12032Квартира с одной спальней в многоэтажном доме в эксклюзивной лока…
€200,000
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Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
1
37 м²
Код объекта - 4.20.13.12033Квартира с одной спальней в эксклюзивной локации Мельине, Херцег-…
€130,000
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Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
1
45 м²
Квартира расположена в новом здании в Герцег Нови, в 350 метрах от моря. Квартира имела отк…
€101,000
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Агентство
Leo Estate
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Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
1
41 м²
Apartment is located in Herceg Novi municipality, 200 meters from the sea. The building of t…
€100,450
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Leo Estate
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Квартира 2 спальни
Дженовичи, Черногория
2
ID 318 Продажа элитной квартиры в Дженовичи, Херцег Нови. Жилой комплекс Portofino Vilag…
€300,000
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Peters Group Real Estate
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Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
3
2
ID 987 Продается дуплекс в Баошичи, Херцег Нови Дуплекс с 3 спальнями в 5 минутах от П…
€270,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
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Квартира 1 ванная
Дженовичи, Черногория
1
35 м²
Прекрасная просторная студия площадью 35 квадратных метров, расположенная в живописном район…
€83,600
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Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
1
74 м²
Продается квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в поселке Биела, Херцег Нови. Просто…
€171,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Топла, Черногория
2
1
64 м²
4/6
A7-059. Sea view one-bedroom apartment, Topla, Herceg NoviFor sale! Beautiful fully furnish…
€211,000
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
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