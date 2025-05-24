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Дома с садом в Общине Будва, Черногория

Будва
284
Петровац
85
Бечичи
75
Свети-Стефан
61
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27 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 8 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи. Этот…
$3,80 млн
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Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается красивая новая вилла над Бечичами с беспрепятственным видом на остров Свети-Стефан…
$625,339
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается роскошная вилла с бассейном и панорамным видом в городе Петровац-Будва.Вилла имеет…
$1,36 млн
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Продается небольшой средиземноморский рай на частном полуострове с аутентичной каменной вилл…
$14,78 млн
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Вилла 5 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в закрытом комплексе на побережье Будванской Ривьеры, в городке …
$2,44 млн
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Дом 2 спальни в Бечичи, Черногория
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 11
Недвижимость, Черногория, БечичиПродается сверхлюксовый пентхаус площадью 168м² с панорамным…
$649,443
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Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла в Кримовицы.  Вилла с тремя спальнями с бассейном, в доме гараж 60 м2 и паркинг.  До…
$538,660
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Дом 2 спальни в Бечичи, Черногория
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается двухэтажный дом с видом на море и город Бечичи (Ивановичи). Дом имеет площадь 105м…
$191,013
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Предлагаем виллу в комплексе в Режевичию Комплекс состоит из 6 каменных вилл, каждая имеет с…
$596,914
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Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Продается новый дом с панорамным видом на море и Будву.Дом продается в черновой отделке. Лег…
$397,943
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Дом 14 спален в Будва, Черногория
Дом 14 спален
Будва, Черногория
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Продается красивая, просторная вилла в районе Мэн Будвы, недалеко от ресторана Парма.Этот че…
$1,71 млн
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом с прекрасным видом на море в Будве, район Подмаине.Мы рады представить на прод…
$909,584
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 500 м²
Вилла в Будве имеет 4 этажа плюс цокольный этаж, общей площадью 500 м2. Участок на котором …
$938,989
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Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Дом на берегу моря в местечке Перазича До. До великолепного пляжа всего 100 метров! Вокруг…
$1,08 млн
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Дом 10 спален в Петровац, Черногория
Дом 10 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Продается дом в Петроваце 480м2.Площадь участка 785м2.Состоит из цокольного этажа, 2 этажей …
$739,037
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Дом 17 спален в Будва, Черногория
Дом 17 спален
Будва, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 15
Продается трехэтажный дом площадью 460м2 в фантастическом месте в Будве. Он расположен в це…
$2,27 млн
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Дом 5 спален в Рафаиловичи, Черногория
Дом 5 спален
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 7
Представляем вам уникальный двухуровневый пентхаус площадью 1000 м2 в Рафаиловичи, муниципал…
Цена по запросу
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Дом 12 спален в Buljarica, Черногория
Дом 12 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Продается дом в Булярице с прекрасным видом на море.Дом расположен в отличном месте, всего в…
$1,71 млн
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Дом 8 спален в Buljarica, Черногория
Дом 8 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Продается дом с видом на море в Булярице в фантастическом месте.Дом квартирного типа, 540м2 …
$841,365
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Вилла 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном в тихом районе Бечичи. Это место сочетает в себе великолепные пейзаж…
$596,462
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Вилла в Община Будва, Черногория
Вилла
Община Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Продается полностью оборудованная вилла, расположенная на второй линии от моря, в идиллическ…
$909,584
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 15
Продаются 6 вилл общей площадью 1000м2 с бассейном и прекрасным видом на море на участке 200…
$3,41 млн
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Дом 10 спален в Свети-Стефан, Черногория
Дом 10 спален
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Продается трехэтажный дом с прекрасным видом на море в феноменальном месте, Свети Стефан, му…
$895,372
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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Дом 6 спален в Будва, Черногория
Дом 6 спален
Будва, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается трехэтажный дом в отличном месте в Будве.Дом расположен на Топлишки пути, чуть выш…
$443,422
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Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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