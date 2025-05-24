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Дома с гаражом в Общине Будва, Черногория

Будва
284
Петровац
85
Бечичи
75
Свети-Стефан
61
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69 объектов найдено
Дом 3 спальни в Seoce, Черногория
Дом 3 спальни
Seoce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается двухэтажный дом площадью 138 м² с просторной террасой, с которой открывается панор…
$227,396
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в Петроваце с потрясающим видом на море.Площадь 197м2, из них 82м2 терраса, 2 …
$341,094
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 9 спален в Boreti, Черногория
Дом 9 спален
Boreti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 330 м²
Площадь:  двор 189 кв.м. + основание дома 141 кв.м. Участок: 330 кв.м. До моря: 500 м.,  п…
$704,910
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается роскошная вилла с бассейном и панорамным видом в городе Петровац-Будва.Вилла имеет…
$1,36 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается красивая каменная вилла на Катуни, Режевичи, Будва. Эта вилла, построенная в 2002 …
$1,42 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Вилла 1: Этот красивый дом площадью 240 м2 расположен на участке площадью 405 м2. Он включае…
$10,01 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
4 таунхауса в 1 корпусе. Площадь от 220 м2 до 224 м2 от 670 000 €.  Удобства: 3 этажа + м…
$694,887
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GATE Realty
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Дом 4 комнаты в Пржно, Черногория
Дом 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Структура виллы: Цокольный этаж: 2 гаражных места, техническое помещение, прачечная, 2 сауны…
$1,25 млн
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GATE Realty
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Вилла 3 комнаты в Boreti, Черногория
Вилла 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Предлагаем на продажу современную двухэтажную виллу с бассейном площадью 160 кв метров и тер…
$599,527
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First Realty
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Дом 7 спален в Kuljace, Черногория
Дом 7 спален
Kuljace, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Продается дом с бассейном в тихом поселке Куляче, муниципалитет Будва, с невероятным панорам…
$1,48 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 2 спальни в Бечичи, Черногория
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 11
Недвижимость, Черногория, БечичиПродается сверхлюксовый пентхаус площадью 168м² с панорамным…
$649,443
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Структура виллы: Кухня гостиная, 3 спальни, 4 ванных, терраса. Удобства: Новая вилла. Бас…
$1,13 млн
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GATE Realty
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
700  площадь участка (м²) 465  площадь дома (м²) Вилла  расположена в тихом уголке Режевичи,…
$3,20 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается недавно построенная роскошная вилла общей площадью 400 м2 в Близикуче, Будва.Вилла…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 15 спален в Будва, Черногория
Дом 15 спален
Будва, Черногория
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 270 м²
Дом на несколько квартир в центре города Будва. Прекрасно подойдёт, как для собственного про…
$513,999
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла в Режевичи! Современная комфортабельная вилла в окружении лесных деревьев! Площадь до…
$1,07 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается прекрасная вилла на 1 береговой линии Площадь участка 800 м2 Вилла240 м2 Камин,…
$1,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Seoca, Черногория
Дом 3 спальни
Seoca, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный дом с видом на море. 2-хэтажный дом находится в пригороде Будвы, посёлке Сеоце, наход…
$227,798
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$653,337
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GATE Realty
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Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Предлагаем виллу в комплексе в Режевичию Комплекс состоит из 6 каменных вилл, каждая имеет с…
$596,914
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 7 комнат в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла 7 комнат
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
$3,71 млн
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First Realty
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Дом 6 комнат в Бечичи, Черногория
Дом 6 комнат
Бечичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Структура виллы: кухня-гостинная, 5 спален, 4 санузла, летняя кухня, кабинет, гардеробная, б…
$1,41 млн
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GATE Realty
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Дом 4 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Этаж 3/3
Откройте Мир Роскоши и Природы Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, состо…
$696,707
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 7 комнат в Celobrdo, Черногория
Дом 7 комнат
Celobrdo, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Количество этажей 4
Продажа 1993. Продаётся вилла в селе Рустово, район Свети Стефан. Вилла площадью 392м2, рас…
$2,00 млн
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Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Продается новый дом с панорамным видом на море и Будву.Дом продается в черновой отделке. Лег…
$397,943
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Tudorovici, Черногория
Вилла
Tudorovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Продаже две шикарные виллы в тихом поселке Тудоровичи, Будванской Ривьеры с видом на Адриати…
$1,00 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 6 комнат в Krstac, Черногория
Дом 6 комнат
Krstac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Этаж 2
Продажа №1705. Продажа эксклюзивной виллы в Режевичах, общей площадью 434м2 на участке 654м2…
$843,770
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Вилла 5 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 5 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Уникальная эковилла в Близекучи. Ключевые преимущества:  - Площадь участка: 403 кв.м  - П…
$1,30 млн
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Black Mount
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Дом 6 комнат в Boreti, Черногория
Дом 6 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 495 м²
Количество этажей 5
Offered for sale villa in Ivanovichi. The villa has 4 floors plus a basement, with a tota…
$1,42 млн
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Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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