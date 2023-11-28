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Таунхаусы в Община Будва, Черногория

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10 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Описание Будванскаяривьера, район Режевичи. Новые таунхаусы с четырьмя спальнями, распол…
€500,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
Комнаты 4
Площадь 255 м²
3 спальни, 255 м2 + терраса на крыше 202 м2 Общая площадь 457 м2 Стоимость: 2 500 000 € Самы…
€2,50 млн
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Таунхаус 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
ID 313 Предлагаем к покупке  таунхаус, с 4-мя спальнями классического или современного д…
€491,430
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Таунхаус 4 спальни в Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID 312 Продается таунхаус, с 4 спальнями в классическом или современном дизайне.  Общая …
€518,318
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
€532,525
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122 office@leoestate.com
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
€518,318
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122 office@leoestate.com
Таунхаус 9 спален в Пржно, Черногория
Таунхаус 9 спален
Пржно, Черногория
Количество спален 9
Площадь 320 м²
NUM 941 В тихом районе Будва Ривьера продается часть дома ( таунхаус ), общая площадь котор…
€450,000
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Таунхаус 4 спальни в Будва, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 219 м²
NUM 2901 Продается комфортабельный двухэтажный дом с прекрасным видом на город и горы, рас…
€245,000
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Таунхаус 5 спален в Будва, Черногория
Таунхаус 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Площадь 476 м²
NUM 2803 Таунхаус на продажу в Будве. Площадь таунхауса составляет 476 м2. Таунхаус распол…
€586,000
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Таунхаус 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Община Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Община Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Таунхаус в клубном посёлке, Отдельная территория, бассейн, видеонаблюдение, Ландшафтный …
€270,000
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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