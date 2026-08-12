Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Общине Будва, Черногория

;
Будва
5
Таунхаус Удалить
Очистить
14 объектов найдено
Таунхаус в Rijeka Rezevici, Черногория
TOP TOP
Таунхаус
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$840,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Rijeka Rezevici, Черногория
Таунхаус
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$869,479
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Boreti, Черногория
Таунхаус
Boreti, Черногория
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
🚨УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО…
$683,299
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Blizikuce, Черногория
Таунхаус
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🔥HOT PRICE!🔥 таунхаус в Близикуче с прямым видом на море 🌊 🔐Объект готов! Современный тау…
$719,139
Оставить заявку
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
🚨УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО…
$709,581
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Rijeka Rezevici, Черногория
Таунхаус
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Описание Будванскаяривьера, район Режевичи. Новые таунхаусы с четырьмя спальнями, расположен…
$540,577
Оставить заявку
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
🆘🆘УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Л…
$845,721
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаус Петровац Предлагаем вашему вниманию современный и комфортабельный таунхаус, идеаль…
$326,313
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Близикучи Будванская ривьера. Уникальные таунхаусы.  Общая площадь: 220 кв. м на участке пл…
$681,947
Оставить заявку
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
🚨УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО…
$693,809
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Mеня зoвут Aлeксандр, задайте мне cвой вoпроc🤝🏻 ЧEP…
$997,357
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
На продажу таунхаусы в комплексе в Близикуче.  Комплекс включает 4 виллы.  Общая жилая п…
$698,226
Оставить заявку
Таунхаус в Петровац, Черногория
Таунхаус
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$338,556
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🆘🆘УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, …
$801,209
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти